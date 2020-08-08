漢子、燕子將齊力相挺　李眉蓁：海水沖馬桶是長期規劃

▲李眉蓁臉書貼出三步驟喝好水圖卡，在「飲用分離」部份寫到研議可用「海水沖馬桶」，引發外界議論。（圖／翻攝自李眉蓁臉書專頁）

成立喝水專家小組

對此李眉蓁表示，「

陳其邁競總發言人、市議員林智鴻則指出，類似的政策在香港已有先例，但據相關統計資料顯示，十年共要耗費50億港幣（約189億台幣）沖廁所，質疑海水沖水系統管線汰換建造，高雄百萬戶需要多少經費？經費從哪來？誰買單？海水會侵蝕管路，過濾系統和維修費，誰負責？不是一句「有找專家討論」就能矇混過去。