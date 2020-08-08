漢子、燕子將齊力相挺　李眉蓁：海水沖馬桶是長期規劃

李眉蓁昨（7）日在臉書發文，如果她當市長，會分短、中、長期計畫，讓高雄人可以喝好水，短期「成立喝水專家小組」、中期「成立高雄市自來水事業處」、長期「預計將在四年內完成推動『飲用分離』」，其中「飲用分離」中提及研議「海水沖馬桶」，反被外界批評牽管線要花更多錢。
對此李眉蓁表示，「這二十年來，民進黨執政，給高雄花了3兆多的預算，負債3300多億元，對高雄的水都沒有解決，我現在想要解決高雄水的問題，為什麼要跑來扯後腿？他們不解決，我想來解決，這是長期規劃，有分階段的，希望未來高雄市民不要再提水」。
陳其邁競總發言人、市議員林智鴻則指出，類似的政策在香港已有先例，但據相關統計資料顯示，十年共要耗費50億港幣（約189億台幣）沖廁所，質疑海水沖水系統管線汰換建造，高雄百萬戶需要多少經費？經費從哪來？誰買單？海水會侵蝕管路，過濾系統和維修費，誰負責？不是一句「有找專家討論」就能矇混過去。
國民黨副秘書長暨競總發言人團總召集人謝龍介、競總發言人呂謦煒則在上午召開「民進黨，恁咧驚啥？！」記者會，呂謦煒首先指出，昨（7）天他送「反貪腐，挺清廉」切結書給各陣營，陳其邁陣營卻不收不看，質疑當時競選總部內部應該有幹部在，為何不願意出面挺清廉？「民進黨，恁在驚啥？！」
謝龍介則砲轟陳其邁的親兄弟陳其堯，涉及高捷外勞弊案、台鳳案、中興銀案跟燁隆內線案，情同兄弟的蘇震清則收賄介入SOGO經營權案，父親陳哲男涉及司法黃牛案、高捷外勞弊案與SOGO案等，終於明白民進黨，恁在驚啥？陳其邁則表示，國民黨面對相關的案件應該用同樣的標準來檢驗，不要選舉到了就抹黑。