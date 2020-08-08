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漢子、燕子將齊力相挺　李眉蓁：海水沖馬桶是長期規劃

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-08 15:00:46

▲適逢88節，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁上午參加「爸氣涼一夏」的慶祝父親節戲水活動，與現場的小朋友及爸爸們一起戲水同樂。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲適逢88節，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁上午參加「爸氣涼一夏」的慶祝父親節戲水活動，與現場的小朋友及爸爸們一起戲水同樂。（圖／李眉蓁競選總部提供）
國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部表示，明（9）日上午8點半，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕將現身陪同李眉蓁在左營哈囉市場內拜票，為李眉蓁打氣加油，對於「海水沖馬桶」政見引發民眾質疑，李眉蓁則回應是長期規劃，有分階段的。

▲李眉蓁臉書貼出三步驟喝好水圖卡，在「飲用分離」部份寫到研議可用「海水沖馬桶」，引發外界議論。（圖／翻攝自李眉蓁臉書專頁）
▲李眉蓁臉書貼出三步驟喝好水圖卡，在「飲用分離」部份寫到研議可用「海水沖馬桶」，引發外界議論。（圖／翻攝自李眉蓁臉書專頁）
李眉蓁昨（7）日在臉書發文，如果她當市長，會分短、中、長期計畫，讓高雄人可以喝好水，短期「成立喝水專家小組」、中期「成立高雄市自來水事業處」、長期「預計將在四年內完成推動『飲用分離』」，其中「飲用分離」中提及研議「海水沖馬桶」，反被外界批評牽管線要花更多錢。

對此李眉蓁表示，「這二十年來，民進黨執政，給高雄花了3兆多的預算，負債3300多億元，對高雄的水都沒有解決，我現在想要解決高雄水的問題，為什麼要跑來扯後腿？他們不解決，我想來解決，這是長期規劃，有分階段的，希望未來高雄市民不要再提水」。

陳其邁競總發言人、市議員林智鴻則指出，類似的政策在香港已有先例，但據相關統計資料顯示，十年共要耗費50億港幣（約189億台幣）沖廁所，質疑海水沖水系統管線汰換建造，高雄百萬戶需要多少經費？經費從哪來？誰買單？海水會侵蝕管路，過濾系統和維修費，誰負責？不是一句「有找專家討論」就能矇混過去。

▲國民黨副秘書長暨競總發言人團總召集人謝龍介、競總發言人呂謦煒召開「民進黨，恁咧驚啥？！」記者會，砲轟民進黨候選人陳其邁。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲國民黨副秘書長暨競總發言人團總召集人謝龍介、競總發言人呂謦煒召開「民進黨，恁咧驚啥？！」記者會，砲轟民進黨候選人陳其邁。（圖／李眉蓁競選總部提供）
國民黨副秘書長暨競總發言人團總召集人謝龍介、競總發言人呂謦煒則在上午召開「民進黨，恁咧驚啥？！」記者會，呂謦煒首先指出，昨（7）天他送「反貪腐，挺清廉」切結書給各陣營，陳其邁陣營卻不收不看，質疑當時競選總部內部應該有幹部在，為何不願意出面挺清廉？「民進黨，恁在驚啥？！」

謝龍介則砲轟陳其邁的親兄弟陳其堯，涉及高捷外勞弊案、台鳳案、中興銀案跟燁隆內線案，情同兄弟的蘇震清則收賄介入SOGO經營權案，父親陳哲男涉及司法黃牛案、高捷外勞弊案與SOGO案等，終於明白民進黨，恁在驚啥？陳其邁則表示，國民黨面對相關的案件應該用同樣的標準來檢驗，不要選舉到了就抹黑。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 漢子燕子相挺 海水沖馬桶 李眉蓁

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