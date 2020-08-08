中市府建設局爸爸們真情告白　有洋蔥也有笑料

今(8)日父親節，台中市政府建設局特別拍攝10分鐘的訪問影片鼓勵同仁，也讓平時不擅言辭的新手及資深爸爸們，將心裡的真情，訴說給最愛的家人及孩子聽。

建設局長陳大田及多數建設局爸爸們的共同感受，在滿分10分的自評題中，大多數爸爸只給自己打7分，認為沒有足夠時間陪伴妻子與孩子感到虧欠，甫獲得模範公務員殊榮的新建工程處土木工程科長楊傑漢說「工作來了還是要處理」，但為了「擠」出時間享受天倫之樂，上班全力衝刺、加緊腳步完成工作，儘量空出下班及周末時間是爸爸們的終極秘訣；但也有超神隊友建築工程管理科潘昱維說，10個月大的孩子幾乎是自己照顧，假日甚至請老婆出門放鬆，除了做副食品，其他事情都難不倒他。

影片中，建設局爸爸們面對「女兒幾歲可以交男朋友？」這個問題，表情都顯得複雜，多數人表示不能想像、難以回答，新建工程處公園景觀工程科陳翰霆說「不可以！先問過我吧！」、建築工程管理科江杰儒認為「要帶回家好好嚴格審視！」、公園景觀管理科蔡榮峯認為「只要心智夠成熟就可以，但現在不行！」、土木工程科蘇耿崧更對女兒喊話「不要太早交男朋友！」。

此外，爸爸資歷較淺的機電資訊科林高岑的孩子剛出生1個月、養護工程處市六區工程隊楊智凱孩子也才出生4.5個月，兩位新手爸爸均表示，自己還在學習階段，期望不要成為老婆的豬隊友；而資歷較深的新建工程處公園景觀工程科殷祖祺、土木工程科李培垣及機電資訊科張添嘉的孩子則處於成年或即將成年階段，資深爸爸言語間充滿著對孩子長大後逐漸獨立的不捨，除了給孩子最深的祝福，也發誓成為孩子永遠的後盾。