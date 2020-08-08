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中市勞工大學課程夯　網紅行銷、機器人程式設計全上榜

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-08 15:27:38

▲台中市勞工大學提供勞工進修平台，課程因應時勢潮流，有網紅、機器人等搶手課程。（圖／台中勞工大學提供）
▲台中市勞工大學提供勞工進修平台，課程因應時勢潮流，有網紅、機器人等搶手課程。（圖／台中勞工大學提供）
台中市勞工大學為提供勞工在職進修管道，今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，有視頻創作與自媒體行銷、網紅與自媒體操作實務及機器人自走車程式設計等，全是時下最夯的專業課程，歡迎勞工朋友把握精進機會，依興趣報名選讀。

勞工局長吳威志表示，勞動部有一項職業訓練概況調查，發現事業單位未辦理在職訓練者高達65%，為提供勞工有在職訓練平台，勞工大學針對勞工職場所需技能開辦多元實用課程，近3年來，勞工參訓比例達六成以上，勞工進修意願高，有助提升職場競爭力。

以今年度為例，將陸續開辦逾百門課程，涵括工業專業技術、管理、數位資訊應用、產業發展與技術升級、產業/職場專業語言、勞動權益保障等6大領域，例如因應近幾年網紅、YouTuber正夯，勞工大學規劃「視頻創作與自媒體行銷」、「網紅與自媒體操作實務」、「新媒體行銷與直播實務應用」等課程，提供學員學習微節目剪輯與後製技能，讓學員能立即上手自製媒體節目。

勞工大學另開辦「機器人自走車程式設計」課程，也相當搶手，將指導學員使用積木式程式設計軟體mBlock，學習撰寫控制機器人程式，可透過學習機器人組成的構造與感測器種類與應用方式，體會運用工具及技能來解決真實世界中的問題。

勞工局歡迎設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工報名，每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格的學員，可享學費全額補助優惠；此外，為提升勞工自我保護意識，今年更開設免費的勞資權益保障課程，勞工朋友也可多多利用，意者可上台中市勞工大學網站查詢。

 

 

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