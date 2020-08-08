影／北斗日照中心秀和苑　阿公阿嬤上學「趣」

慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑今（8）日舉辦感恩慶祝活動，邀請長輩的子女一起到場參加，會中有媳婦及女兒分別對父親說出心裡的感謝，還有一位女兒特別感謝從小母代父職的媽媽，深情的內容感動現場與會人員，北斗鎮長李玄在及公所志工大隊長楊麗香也一起到場祝賀，共同渡過溫馨的父親節。

▲慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑舉辦感恩慶祝活動，邀請長輩的子女一起到場參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）

為了慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑的同仁，將阿公阿嬤分別戴上太陽花和氣球花，由志工楊麗真帶著長輩表演手語歌曲，揭開序幕，接下來在主持人同時也是志工謝郁芬引導下，由阿公們分別說出自己在父親節的願望，林大灶說，希望新冠肺炎疫情儘快過去，世界和平；其他幾位阿公也說希望身體健康，大家都快樂；昭日的願望則是去日本遊玩。

雖然受到疫情影響，無法出國，但是巧合的是，今天日本三線琴老師曾健裕剛好來拜訪鎮長李玄在，知道日照中心有父親節慶祝活動，因此臨時穿插一個不插電的快閃表演，三首日本歌曲演唱，搭配悠美的琴聲，讓人彷彿至身在日本沖繩，滿足了阿公的願望。

▲北斗日照中心秀和苑舉辦父親節感恩慶祝活動，阿公們分別說出自己在父親節的願望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）

過程中，多位長輩的子女、媳婦也有參加，他們說很感謝彰化縣衛生局、北斗公所、秀和基金會提供高品質的日照服務，還有專業的志工老師授課，讓長輩透過課程的參與，看著爸爸媽媽臉上的笑容及充實的每一天，讓他們工作之餘無後顧之憂。

李玄在說，他很高興可以在日照中心和阿公們一起過父親節，他說以往都是在母親節幫長輩別上康乃馨，這次工作人員用心手作太陽花，讓父親們別在身上，很有意義；秀和基金會執行長陳佳琪說，第一年秀和苑日照中心父親節只有3位阿公，今年是第三年過節，增加到9位阿公，成長了3倍，過節氣氛愈來愈熱鬧。