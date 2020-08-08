🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／北斗日照中心秀和苑　阿公阿嬤上學「趣」

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-08 18:50:00

▲北斗日照中心秀和苑舉辦父親節感恩慶祝活動，志工為阿公阿嬤分別戴上太陽花和氣球花，場面繽紛熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲北斗日照中心秀和苑舉辦父親節感恩慶祝活動，志工為阿公阿嬤分別戴上太陽花和氣球花，場面繽紛熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑今（8）日舉辦感恩慶祝活動，邀請長輩的子女一起到場參加，會中有媳婦及女兒分別對父親說出心裡的感謝，還有一位女兒特別感謝從小母代父職的媽媽，深情的內容感動現場與會人員，北斗鎮長李玄在及公所志工大隊長楊麗香也一起到場祝賀，共同渡過溫馨的父親節。

▲慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑舉辦感恩慶祝活動，邀請長輩的子女一起到場參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑舉辦感恩慶祝活動，邀請長輩的子女一起到場參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
為了慶祝父親節，北斗日照中心秀和苑的同仁，將阿公阿嬤分別戴上太陽花和氣球花，由志工楊麗真帶著長輩表演手語歌曲，揭開序幕，接下來在主持人同時也是志工謝郁芬引導下，由阿公們分別說出自己在父親節的願望，林大灶說，希望新冠肺炎疫情儘快過去，世界和平；其他幾位阿公也說希望身體健康，大家都快樂；昭日的願望則是去日本遊玩。

雖然受到疫情影響，無法出國，但是巧合的是，今天日本三線琴老師曾健裕剛好來拜訪鎮長李玄在，知道日照中心有父親節慶祝活動，因此臨時穿插一個不插電的快閃表演，三首日本歌曲演唱，搭配悠美的琴聲，讓人彷彿至身在日本沖繩，滿足了阿公的願望。

▲北斗日照中心秀和苑舉辦父親節感恩慶祝活動，阿公們分別說出自己在父親節的願望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲北斗日照中心秀和苑舉辦父親節感恩慶祝活動，阿公們分別說出自己在父親節的願望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
過程中，多位長輩的子女、媳婦也有參加，他們說很感謝彰化縣衛生局、北斗公所、秀和基金會提供高品質的日照服務，還有專業的志工老師授課，讓長輩透過課程的參與，看著爸爸媽媽臉上的笑容及充實的每一天，讓他們工作之餘無後顧之憂。

李玄在說，他很高興可以在日照中心和阿公們一起過父親節，他說以往都是在母親節幫長輩別上康乃馨，這次工作人員用心手作太陽花，讓父親們別在身上，很有意義；秀和基金會執行長陳佳琪說，第一年秀和苑日照中心父親節只有3位阿公，今年是第三年過節，增加到9位阿公，成長了3倍，過節氣氛愈來愈熱鬧。

 

關鍵字

父親節 手語 太陽花 康乃馨 日照中心 秀和苑 日本三線琴

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽