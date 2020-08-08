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南瑤宮笨港進香　天后宮完成換龍袍200年傳統

記者陳雅芳、陳惲朋/綜合報導
calendar_today2020-08-08 17:46:02

▲彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，南瑤宮笨港進香主委-彰化市長林世賢獻上新龍袍。（圖／彰化市公所提供）
▲彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，南瑤宮笨港進香主委-彰化市長林世賢獻上新龍袍。（圖／彰化市公所提供）
彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香第二天，今（8）日下午在嘉義縣新港鄉已重建的笨港天后宮，完成隆重的獻新龍袍與換龍袍儀式，新龍袍是由進香大總理賴金鐘的夫人與媳婦以及彰化市長林世賢夫人高德耘等人，恭謹地為媽祖換穿上，完成傳衍已200多年、具歷史與神聖意義的「換龍袍」儀式。

▲袓廟媽祖已換穿上全新的龍袍。（圖／彰化市公所提供）
▲袓廟媽祖已換穿上全新的龍袍。（圖／彰化市公所提供）
南瑤宮往笨港進香團隊伍，7日晚上鑾轎在雲林縣虎尾天后宮駐駕，8日上午6點多，進香車隊從天后宮起駕，沿虎尾北平路往前行，隨後抵土庫新興街時，人員下車整隊改為徒步，上午7點多，老二媽、興二媽與老五媽等鑾轎分別到興安宮、都城隍廟與阿婆公館與慶興蜂業等處停駕。

10點半多，車隊抵北港朝天宮，包括大公與三個媽會的鑾轎駐駕宮中，並於11點半多舉行兩宮的會「午時香」儀式，儀式完成後立即轉往位於嘉義縣境的笨港天后宮，並進行隆重的「換龍袍」儀式。 

回溯歷史，建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，其開基三媽的香火，是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙、自笨港天后宮攜往彰化的，也由於有他，才有南瑤宮的誕生，也才發展出歷史性的南瑤宮往笨港進香宗教盛事。 

▲全新的新龍袍與后冠獻上媽祖換穿。（圖／彰化市公所提供）
▲全新的新龍袍與后冠獻上媽祖換穿。（圖／彰化市公所提供）
早年，基於飲水思源，每逢進香時都會到楊氏祖屋，拜訪楊謙先輩的後代子孫，但楊氏後代有感理應由人拜祭神明，哪有神明探望凡人的道理，於是請南瑤宮雕了一尊媽祖金身送給他們奉祀，而後南瑤宮往笨港進香時，就變成媽祖探望「自家姐妹」，而不再是「神探人」的情形。 

南瑤宮笨港進香主委-彰化市長林世賢指出，由於楊氏子孫的財力不濟，無力更換其奉祀的媽祖已破舊不堪的龍袍，後來南瑤宮進香團每逢進香時，就會攜帶新縫製的龍袍給楊家的媽祖「換裝」，這也就是沿襲至今的「換龍袍」典故的由來。 

至於「換龍袍」地點由楊氏祖屋改為到位在笨港天后宮舊址附近的水仙宮，林世賢表示，那是因為，在日治時期末期，楊家後代男丁被日軍強行徵集到南洋當軍夫，自此子孫絕嗣，唯恐奉祀媽祖香火無人為繼，於是將媽祖金身遷祀水仙宮，大約自民國51年起，「換龍袍禮」也改為在水仙宮舉行；一直到15年前笨港天后宮完成重建，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。

關鍵字

城隍廟 開基三媽 南瑤宮 換龍袍 笨港進香 二媽五

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