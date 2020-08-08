南瑤宮笨港進香　天后宮完成換龍袍200年傳統

南瑤宮往笨港進香團隊伍，7日晚上鑾轎在雲林縣虎尾天后宮駐駕，8日上午6點多，進香車隊從天后宮起駕，沿虎尾北平路往前行，隨後抵土庫新興街時，人員下車整隊改為徒步，上午7點多，老二媽、興二媽與老五媽等鑾轎分別到興安宮、都城隍廟與阿婆公館與慶興蜂業等處停駕。
10點半多，車隊抵北港朝天宮，包括大公與三個媽會的鑾轎駐駕宮中，並於11點半多舉行兩宮的會「午時香」儀式，儀式完成後立即轉往位於嘉義縣境的笨港天后宮，並進行隆重的「換龍袍」儀式。
回溯歷史，建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，其開基三媽的香火，是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙、自笨港天后宮攜往彰化的，也由於有他，才有南瑤宮的誕生，也才發展出歷史性的南瑤宮往笨港進香宗教盛事。
早年，基於飲水思源，每逢進香時都會到楊氏祖屋，拜訪楊謙先輩的後代子孫，但楊氏後代有感理應由人拜祭神明，哪有神明探望凡人的道理，於是請南瑤宮雕了一尊媽祖金身送給他們奉祀，而後南瑤宮往笨港進香時，就變成媽祖探望「自家姐妹」，而不再是「神探人」的情形。
南瑤宮笨港進香主委-彰化市長林世賢指出，由於楊氏子孫的財力不濟，無力更換其奉祀的媽祖已破舊不堪的龍袍，後來南瑤宮進香團每逢進香時，就會攜帶新縫製的龍袍給楊家的媽祖「換裝」，這也就是沿襲至今的「換龍袍」典故的由來。
至於「換龍袍」地點由楊氏祖屋改為到位在笨港天后宮舊址附近的水仙宮，林世賢表示，那是因為，在日治時期末期，楊家後代男丁被日軍強行徵集到南洋當軍夫，自此子孫絕嗣，唯恐奉祀媽祖香火無人為繼，於是將媽祖金身遷祀水仙宮，大約自民國51年起，「換龍袍禮」也改為在水仙宮舉行；一直到15年前笨港天后宮完成重建，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。