「赤腳仔」密牙醫遭判　嘉縣府籲：找合格牙醫師避免傷身

衛生局今年4月接獲民眾檢舉，會同嘉義縣警察局破獲轄區某民宅無照人員執行牙醫看診，民宅現場查獲1台牙科治療台、牙科治療器械、齒模、假牙及藥品等醫療用器材；經查，俗稱「赤腳仔」的密牙醫，不具牙醫師、齒模執照、牙體技術師或鑲牙生等任何相關執照，卻對牙齒患者執行醫療行為。
密牙醫遭查獲後，對犯行坦承不諱，已經嘉義地方法院判刑確定，犯罪所得50萬元亦宣告沒收，衛生局表示，「密醫」在台灣存在已久，過去時有所聞，部分原因可能是在地就近之便、正規牙科醫療費用考量、等候時間過久及民眾對正確就醫觀念不足。
衛生局指出，108年移送8件密醫案件至檢調偵辦，1件現場查獲，本年度移送4件，1件現場查獲；依據醫師法未取得醫師資格者，擅自為民眾提供醫療服務之行為，已違反醫師法第28條之規定，可處6個月以上5年以下之有期徒刑，得併科新台幣30萬元至150萬元罰金。
衛生局代理局長趙紋華呼籲，民眾有牙齒問題或製作假牙請找合格牙醫師，勿選擇密牙醫，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病風險（如C肝）而傷身，並可能衍生醫療糾紛事件而傷錢；就醫時請確認有縣市政府核發之開（執）業執照、醫師證書及醫師是否親自看診等，若有相關疑問，可向各縣市衛生局檢舉或查詢，以免造成生命健康危害。