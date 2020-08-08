李眉蓁申報0存款？陳其邁競總發言人：連鬼都不相信

陳其邁競選總部指出，前兩日李眉蓁競選總部召開反貪腐記者會，豈知一起召開記者會的國民黨公職、甚至候選人本人，他們的家人在過去也都有涉入被判刑確定，甚至被起訴的案件，江啟臣主席是不是應該先把黨內這些過去涉入弊案甚至涉貪的人士對高雄市民說清楚，所謂的切結書是不是先要求執政縣市先簽署好，再來要求其他陣營的人。
對此，李眉蓁競選總部團隊發言人呂謦煒回應，存款的絕對數額並非重點，重點是是否有貪污疑慮，我們願意簽署反貪腐切結書，承諾若當選，上任後市長本人、家屬與局處首長都不涉貪，陳其邁陣營敢嗎？反貪腐才是重點，陳其邁陣營如果不敢簽，其他一切都是多講的，只是試圖轉移焦點而已。
而針對李眉蓁候選人提出的用海水沖馬桶這件事情，陳其邁競總發言人邱俊憲表示，經過大致估算，光高雄市的管線，要另行全體鋪設的話至少要花900億以上的預算，在高雄市政府一年只有1000多億的預算裡面，請問李眉蓁候選人她要如何編列這些預算？她要花多久的時間？每年要編多少的預算才能完成這件事情？
邱俊憲認為，一個負責任的候選人提出相關的政見，不能用「還要研究」、「這是個長遠的計畫」想要來忽略外界對於一個政見的重視，如果按照李眉蓁的政見，光汰換這些水管要花超過900億以上的預算，這還不包括家戶裡面自己的管線還有相關的設備，這樣天文數字的預算要怎麼樣去編列，提出政見的候選人應該負責任的出來講清楚。