社區感染風險？台大公衛攜手彰縣　萬人血清檢測825揭曉

葉彥伯表示，彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，在6月11日已經啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，藉以了解採檢對象包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，以及長照據點長者及工作人員，符合受檢資格民眾，了解各族群、年齡等抗體分布的情形，以及社區感染的程度，作為未來防疫的參考。
臺大公衛學院院長詹長權今年6月13日在社頭國小參加彰化萬人健檢活動時說，全世界已有城市進行大規模新冠血清抗體篩檢，彰化有這個機會，是因為彰化的醫療很進步，且公共衛生做得很好，對抗新冠病毒必須大家一起努力，彰化今天能做到這樣好，都是縣府全體動起來的結果。
彰化縣長王惠美當時也指出，今年並特別與臺灣大學公衛學院合作，針對5大高風險族群，新冠肺炎確診個案及接觸者、居家檢疫、醫療照護防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等，進行「新冠病毒血清抗體檢測」，希望將檢測結果等大數據提供未來於公衛政策之疫苗研發與防疫對策之參考。
葉彥伯接受記者電話訪問時說，這次萬人血清檢測將檢測1萬人，到目前為止已檢驗了約5000人，由於還要送到長庚醫院進一步血清抗體檢測，還要約兩周時間，因此8月25日的期中報告，會對外公布彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查結果。
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