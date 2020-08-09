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選前超級星期天　漢子、燕子陪李眉蓁掃街

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-09 10:48:11

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前立委顏寬恆等人，今（9）日一早就陪李眉蓁到哈囉市場掃街拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前立委顏寬恆等人，今（9）日一早就陪李眉蓁到哈囉市場掃街拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
高雄市長補選選前超級星期天，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今（9）日上午一早，就有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前立委顏寬恆陪同，到左營區哈囉市場掃街，其中盧秀燕最近才剛動完髖關節手術，坐著輪椅也一起陪掃了一路。

▲台中市長盧秀燕坐著輪椅陪李眉蓁掃街。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
▲台中市長盧秀燕坐著輪椅陪李眉蓁掃街。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
最近才剛動完髖關節手術的盧秀燕笑說，即便柱著拐杖、坐著輪椅也要替李眉蓁站台，兩隻腳變成三隻腳，站台會更有力，為什麼她跟侯市長要一起南下站台，除了是好同志外，這次高雄市長是有史以來最難選的一次，補選在很短的時間內就要選，國民黨現在的狀況又不好，大家都知道要選市長實在很困難，但眉蓁很有勇氣，國民黨找她時，她沒有推辭，「巾幗英雄」二話不說，她挺身而出。

盧秀燕強調，大家說眉蓁可能不會贏，她的資源這麼少，時間這麼短，怎麼可能贏？但如果眉蓁能贏，高雄的下一代就有希望，高雄的年輕人就有榜樣，我們就可以告訴他們，雖然他們人生眼前有很多困難，可能資源很少，但李眉蓁若能翻轉，大家就可以以她為榜樣，這場戰她都這麼勇敢了，未來高雄的困難，她一樣會很勇敢，這就是我親自來為她站台的原因。

侯友宜則說，今天是他第二次下來，這次是中部、北部聯手為在南部苦戰的李眉蓁站出來，選舉剩下六天的時間，這六天是高雄人要做一個選擇的時候，讓眉蓁與另外一個候選人做比較，誰能讓高雄市帶來更大的希望？誰能讓年輕朋友未來對公共政策有更多的關心？我們是不是要有一個清新的面孔來帶領我們高雄市？大家想一想，檢驗她的政見，檢驗她的從政，點點滴滴，來做一個選擇。

針對引起民眾議論紛紛的「海水沖馬桶」政見，盧秀燕認為，自來水是國營事業、是中央主管，只要反問一句話，民進黨在中央執政五年，有給高雄人乾淨、安全的水喝嗎？這五年來，高雄市活水經濟，有沒有讓高雄人的日子更好過嗎？一個是喝的水、一個是經濟水，已經給民進黨在中央執政五年的機會，有繁榮的活水經濟讓日子更好過嗎？若沒有，換李眉蓁來做。

侯友宜則說，高雄人多年來希望能喝到乾淨的水，更能帶動經濟活絡的泉，李眉蓁所提的政見，不管大家的意見如何，她都會虛心去看待，但她提出政見，表示她有決心想要去做好這件事，以往沒有解決的，就讓李眉蓁來解決吧，大家拭目以待。

有媒體問李眉蓁，韓國瑜前市長似乎已經回到高雄，兩人是否會見面或聯繫，李眉蓁則表示目前沒有，現還在聯繫中；對於綠營抨擊李眉蓁申報的存款是零元「鬼都不信」，李眉蓁表示，希望綠營不要再模糊焦點，他不敢簽反貪切結書，還有我們對打貪的決心，敢不敢跟高雄市民做出反貪污的承諾，這才是現在關心的重點，不要再模糊焦點。

 

關鍵字

高雄市長補選 海水沖馬桶 李眉蓁 侯友宜 盧秀燕

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