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選前黃金周　藍綠白空陸戰齊發

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-09 11:47:37

▲高雄市長補選選前黃金周，藍綠白總動員催票。（圖／高雄市選委會提供）
▲高雄市長補選選前黃金周，藍綠白總動員催票。（圖／高雄市選委會提供）
距離8月15日高雄市長補選只剩不到一周，決戰黃金周，藍綠白陣營空軍、陸軍均傾巢而出，空軍部分三黨不約而同強打網路社群行銷，選前超級星期天大咖紛紛揮軍南下，藍綠陣營執政縣市首長輪番站台，民眾黨主席柯文哲也連兩天坐鎮高雄陪掃街，各陣營都希望能為自家候選人爭取更多選票。

民進黨陳其邁陣營在選戰前最後一周，祭出擅長的空戰戰術，除了日日的掃街直播，觀看達到一定人數還可解鎖Q版邁邁，及黃小米的動畫，近日更在官方LINE帳號推出合照同框照，只要民眾上傳照片到陳其邁官方LINE帳號中，就會回傳一張民眾和邁邁、小米的合照，十分吸睛。

陸戰部分陳其邁陣營則主打「會做事連線」，繼先前與台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安的「南部首長會做事連線」後，「會做事連線」在超級星期天更將加入桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁，以及副總統賴清德都將出席在橋頭舉辦的「高雄大邁進 作伙①起拼」造勢大會，未來陳其邁也會持續進行全市車掃的大陸軍計畫，預計在選前還會有更多黨內大咖南下相挺，據悉選前之夜將選在總統蔡英文參選2020總統時的福地—捷運鳳山西站旁空地舉辦，總統蔡英文預計也將三度南下力挺陳其邁。

民眾黨提名的吳益政政見主打「陽光經濟」，要讓高雄市民在藍綠外多一個選擇，主打政策、經濟、環保等議題，但因民眾黨才剛打入高雄成立地方黨部，陸戰地方組織量能仍不夠豐厚，所以陸戰部分除了主打掃街及車掃外，也安排了一系列的活動，除了黨籍立委蔡壁如、張其祿常駐高雄幫忙外，近日也找來其他黨籍立委陪車掃，黨主席柯文哲在選前黃金周也安排了鐵人行程，不斷陪掃街，在選前不到一周的時間內，希望能拉抬黨籍候選人吳益政的聲量。

國民黨則在黨主席江啟臣的號召下，動員國民黨全黨的組織量能，北方大咖部隊都將揮軍下，繼先前的33立委掃高雄38行政區後，李眉蓁陣營最後幾天除進行分區車掃外，執政縣市首長也會在公餘陪掃，與選民做最直接的面對面互動，首要目的就是先催出藍營基本盤，再希望能收穫一些中間選民的票。

漢子侯友宜、燕子盧秀燕均已出席替李眉蓁助選，藍營支持者都在關注「禿子」韓國瑜何時會出現？據悉，前韓市府團隊會陸續在選前最後一周的時間內陪同李眉蓁掃街，今（9）日李眉蓁的全國青年後援會成立大會前總統馬英九也會出席，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍這一周更是幾乎都會在高雄坐鎮指揮，選前之夜則挑選在夢時代前台糖物流園區空地舉辦，屆時藍營大軍將再度揮軍南下，向外界展現國民黨的團結。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 吳益政 李眉蓁 超級星期天

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