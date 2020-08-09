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7、8月訂為機車安全月　新北加強取締無照駕駛和改裝車輛

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-09 14:13:33

▲新北市將7、8月訂為機車安全月，加強取締無照駕駛和改裝噪音車輛，防止機車事故發生。(圖/新北市警察局提供)
▲新北市將7、8月訂為機車安全月，加強取締無照駕駛和改裝噪音車輛，防止機車事故發生。(圖/新北市警察局提供)
新北市分析108年交通事故主要族群為機車，死傷人數為1萬7,137人，占所有交通事故90.27%，其中青少年族群就占32.97%，新北市將7、8月訂為機車安全月，加強取締無照駕駛和改裝噪音車輛，防止機車事故發生。

新北市警局表示，根據大數據分析顯示暑期為青少年事故高峰期，為有效遏止無照駕駛違規，新北警察局今年暑假強化執法作為，特別針對未成年無照駕駛行為祭出強力執法作為，除了依法舉發外，亦採取當場扣車即時制止違規行為，並且立即通知父母親領回車輛，讓家長知道孩子的違規行為。

此外，新北市交通局發放機車駕訓班補助海報，鼓勵無駕照者踴躍報考，並辦理機車外送員安全講座，提醒趕時間之餘仍要注意交通規則及行車安全。

為維護用路人安全並保護青少年，新北市警局暑假在各大平台及CMS即時公布前一日機車死傷人數，提醒用路人注意駕駛行為，另針對未成年無照駕駛及危險駕駛等違規，通知家長、學校共同善盡管教之責，若家長明知未勸阻，依處罰條例第21條第5項舉發，溯源強化車主（家長）管理責任。

經統計新北市警109年7月取締機車重大違規4萬831件，其中無照駕車1164件，針對未成年無照駕駛當場扣車528件，溯源舉發車主146件，透過扣車及溯源舉發車主手段雙管齊下，有效導正青少年錯誤駕駛觀念並加重車主責任，經統計今年7月機車族群死傷人數3633件，較6月份減少355人，下降近9%，其中青少年族群事故較6月下降11%。

新北警察局呼籲，騎乘機車務必遵守交通規則，青少年暑假出遊也應選擇適當交通工具，不要以身試法，無照駕駛罰錢及代保管車輛事小，勿拿生命安全開玩笑，也請家長多加注意孩子假期出遊動向及是否有無照駕駛情形，使青少年不因一時新鮮好玩而造成永遠的遺憾。

關鍵字

改裝噪音車輛 機車安全月 新北 無照駕駛 扣車

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