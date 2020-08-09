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中市「我是登山王」開跑　相揪來大坑健行

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-09 14:20:18

▲2020「我是登山王」，完成三個等級成為制霸大坑的登山王，將可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀。(圖／觀旅局提供2020.8.9)
▲2020「我是登山王」，完成三個等級成為制霸大坑的登山王，將可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀。(圖／觀旅局提供2020.8.9)
山友們矚目的2020「我是登山王」系列活動，今(9)日下午2時開放網路預約報名，8月15日首波大坑童趣齊步走，從地震公園出發健行環繞9號及9-1號步道，即可免費獲取能量補給品、時尚單肩包等禮品，名額限定300名，另還有森林市集、小丑表演等精彩活動，民眾不要錯過。

市府觀旅局長林筱淇表示，大坑風景區是台中人熱愛的後花園，擁有豐富的生態及物產資源，區內規劃完整的12條登山步道，依難易度不同分為親子級、休閒級及健腳級，「我是登山王」特別針對大坑步道推出一系列行銷推廣活動持續至今年10月31日止，規劃包括開幕活動、大坑步道分級認證、大坑步道登山課程與導覽等，並結合在地大坑及新社商圈推出商圈優惠券，歡迎一同走出戶外親近生態探索自然。

林筱淇提到，除了開幕當天的豐富精美禮品外，活動期間只要完成一個級別即可領取限量徽章及包括休閒背包、防雨披風、摺疊坐墊及排汗頭巾等多達4,000份精美禮品，若完成三個等級成為制霸大坑的登山王，將可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀。

除此之外，這次活動也準備總額超過10萬元的摸彩獎品，凡參加「2020我是登山王」活動就有機會獲得豪華透氣鋁合金帳篷、高級變形天幕專業套組及行動料理桌等大獎。

台中市風景區管理所表示，台中購物節活動期間來台中住宿旅遊，上網查詢合作店家並在消費後取得統一發票，就可上網登錄取得抽獎資格，獎項有好房、好車、現金等，另外大坑商圈還有很多美食及溫泉，相關業者也相繼配合中央「振興三倍券」提供相關旅遊優惠方案，歡迎大家來台中食宿遊購，體驗大坑在地商圈的魅力。

關鍵字

山友 登山步道 大坑風景區 大坑步道 我是登山王

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