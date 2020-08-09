影／彰化家扶劍道五育學習成長營　融合美學與劍術

彰化家扶中心二林服務處今（9）日舉辦劍道才藝班成果發表會，成果發表會以課程精采影片回顧、花道、茶道禮儀及劍道武演等節目安排讓與會貴賓可以看見孩子們五天來之學習成長。

今年劍道才藝班有20位家扶兒與10位社區孩子參與課程，課程分五天進行，內容多元且豐富，規劃含劍道學習精進、雅致茶道、美學花道、琵琶音樂欣賞、勵志書籍閱讀、反毒布袋戲欣賞等多堂動、靜態課程。

課程由莊益源老師教授劍道、洪子惠、洪淑娟老師指導茶道與花道學習、楊麗花老師陪伴閱讀，家扶兒平時雖好動，但在學習過程中均能專注聆聽、認真操作。課程規劃讓家扶兒於原劍道才藝學習外，可多接觸不同才藝並培養靜心閱讀書籍的習慣。

▲彰化家扶中心二林服務處舉辦劍道才藝班成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

為強化孩子們面對毒品時之危機意識，今年也首度邀請來自台中市烏日區的金宇園掌中劇團愛心義演反毒布袋戲，以傳統布袋戲木偶之生動有趣演出，讓孩子們銘記毒品濫用之可怕程度，做好自我保護，五天課程時間雖緊湊但學習收穫實相當豐富。

▲今年劍道才藝班有20位家扶兒與10位社區孩子參與課程，課程分五天進行，內容多元且豐富，規劃含劍道學習精進。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

二林扶輪社、北斗扶輪社亦各捐款5千元支持劍道才藝班運作，社區家長捐款8千元，彰化縣二林鎮體育會捐贈7支竹刀、6支木刀，芳苑分局偵查隊則穿插反毒宣導活動。

國三成員小蜂來自隔代教養家庭，其自2017年加入劍道才藝班後即努力投入劍道學習，面對艱辛訓練過程從不喊苦，多次於外界劍道比賽中展現光芒，2019年縣長盃劍道錦標賽時更榮獲個人競技、團體得分及團體過關賽三冠王，今年則獲得2020年彰化家扶自強兒童表揚殊榮，此次營隊期間小蜂發揮學長風範，協助新進成員融入方案團體，並用心於五日活動之各項課程學習。

▲課程規劃讓家扶兒於原劍道才藝學習外，可多接觸不同才藝並培養靜心閱讀書籍的習慣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠表示，小劍士經五天劍道精進學習、茶道與花道薰陶、閱讀及布袋戲反毒宣導等豐富課程後，真心感受到各位體格更加結實，更具靜態氣質，在此鼓勵大家定要好好珍惜彰化家扶中心所提供的才藝班方案學習機會，努力於感興趣之才藝領域用心學習並展現所長。