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超療癒！海洋生物「荷包蛋水母」好看好拍

記者陳美嘉/屏東報導
calendar_today2020-08-10 10:55:41

▲ 屏東海生館最近展出的「荷包蛋水母」，就像是一顆顆令人垂涎的「水波蛋」。（圖／屏東海生館提供）
▲ 屏東海生館最近展出的「荷包蛋水母」，就像是一顆顆令人垂涎的「水波蛋」。（圖／屏東海生館提供）

海洋生物千奇百怪！屏東海生館最近展出的水母，大大小小造型完美、透著飽滿蛋黃色澤，就像是一顆顆令人垂涎的「水波蛋」，這療癒的生物有著俏皮的名稱「荷包蛋水母」，這些館內自行繁殖的水母也讓海生館，再度增添網美拍照打卡新亮點。

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▲ 屏東海生館最近展出的「荷包蛋水母」，就像是一顆顆令人垂涎的「水波蛋」。（圖／屏東海生館提供）
荷包蛋水母屬於根口水母目，學名為Cotylorhiza tuberculata，又稱為地中海水母，主要分布在地中海鄰近海域的溫暖海水中，屏東海生館飼育員表示，荷包蛋水母生長於約20℃的海水中，由於牠們對於溫度變化非常敏感，因此照護水母時需要非常注意光線、溫度及水質的控制，一般荷包蛋水母可達直徑約30-40公分，甚至最大可達50公分。

水母最為人熟知的特點便是牠們讓人逃之夭夭的毒性；不過荷包蛋水母相較之下毒性較為微弱，甚至也是幼魚在大海中的避風港，這些水母主要的食物為浮游生物，館內則以豐年蝦做為餌料，因此如果遊客發現荷包蛋水母的「蛋黃」中充滿橘色小點，那就是荷包蛋水母剛享用完大餐的時刻。

▲民眾可以在「水母牆」的夢幻景點留下美好紀念。（圖／屏東海生館提供）
▲民眾可以在「水母牆」的夢幻景點留下美好紀念。（圖／屏東海生館提供）
海生館近年來已自行復育多種海洋生物，包含企鵝、鯊魚、魟魚、小丑魚等各種魚類；而水母也是繁殖的物種之一，包含海月水母、仙后水母、端鞭水母、以及最近的荷包蛋水母等，民眾可以在「海月水母牆」的夢幻景點留下美好紀念；也可以選擇在屏東海生館住一晚，到復育後場親身感受仙后水母最獨特的觸感，在藍色的海底世界體驗最浪漫的夏日約會；配合國旅方案，8月底前19歲以下青年可享有不限次數免費入館優惠。

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水波蛋 海生館 打卡 網美 水母 荷包蛋

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