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陳其邁超級星期天大造勢　台灣會做事首長連線拚人氣

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-09 18:45:44

▲陳其邁「會做事連線」，這次請來桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁替他站台。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
▲陳其邁「會做事連線」，這次請來桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁替他站台。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.09）
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁「超級星期天　高雄大邁進 作伙①起拼　8月15挺①陳其邁造勢大會」，不只基隆、桃園、新竹、嘉義四位綠營地方首長，高雄八席立委、綠營高雄市議員全到齊，副總統賴清德更壓軸，現場湧進數千名支持民眾高喊凍蒜。

競選團隊總幹事趙天麟表示，這是全世界、全亞洲唯一的一場選舉，而在鳳山的選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將到場替陳其邁站台。

主任委員許立明說，2020不論是總統大選，還是罷韓投票，橋頭的投票率都是最高的，但還有8月15日的最後一哩路要走，高雄送走了一個韓國瑜，現在又來了一個騙的，高雄人能夠接受這麼離譜的候選人嗎？三位候選人中只有陳其邁替高雄設想，大家要再一次展現高雄人的意志；立委劉世芳則說韓國瑜2.0竟然要用海水沖馬桶，8月15日一定站出來投票，不要讓國民黨再繼續糟蹋高雄。

陳其邁「會做事連線」這次請來桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁。

嘉義縣長翁章梁表示，2018年的選舉，陳其邁跌了一跤，民進黨在南部從嘉義、台南，接下來就跳到屏東，這次要將高雄贏回來，高雄栽培陳其邁這麼久，就是為了讓這個政治人物未來對高雄做出更大的貢獻，其邁做過五屆的立委、做過政府的發言人、行政院副院長、總統府的副祕書長、海外的訪問學者，高雄栽培起來的政治人物條件這麼好。

新竹市長林智堅說，1998年謝長廷院長，緊接著陳菊市長也投入高雄市政的治理，可以看到這20年來，高雄從工業城市翻轉成海洋首都、看到城市的進步，但是2018我們不小心選錯人，短短的兩年高雄失去了風采，高雄人不再驕傲，這一次的選舉非常關鍵、非常重要，高雄的鄉親要一起重返榮耀，找回驕傲。

基隆市長林右昌則說，大家看得出來，其邁的對手跟其邁比，說實在話天差地遠，所以完全沒有懸念，就是要選一號陳其邁，高雄這20年來建設很多，這都是因為民進黨執政在中央跟地方一起合作努力，再笨的人也知道中央要有資源、中央要有人，高雄才會發展，大家一個人拉10票，把票催出來。

桃園市長鄭文燦笑說，他從學生時代認識陳其邁到現在，陳其邁當任何職務、每件事情他都是全力以赴，鄭文燦也以他曾失敗過為例，遇到挫折能夠不放棄代表他有真正的感情，所以高雄就是陳其邁最用心的地方，今天四位地方首長「會做事、選對人」，希望用我們的生命、用我們的力量來改變一座城市。

關鍵字

陳其邁 林智堅 林右昌 翁章梁 鄭文燦

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