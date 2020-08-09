影／南瑤宮庚子年笨港進香傳衍200年　回鑾白鶴宮祭貳香

彰化南瑤宮庚子年笨港進香回程今（9）日在北斗鎮中和里中圳路附近，依照傳統慣例，由北斗鎮白鶴宮執行「接貳香」（又稱「祭貳香」）的重任，並由南瑤宮和白鶴宮各拿出半邊的仿古銀牌「信物」，加以核對併攏後，再進行「換娘傘」，完成已傳衍200年的歷史宗教儀式。

彰化南瑤宮2020庚子年二媽五笨港進香，回鑾停駕白鶴宮會香後，媽祖鑾駕浩浩蕩蕩自大埔路進入彰化市區，隨即展開遶境，沿途信眾設香案熱烈相迎，在盛熱鬧大的友宮廟接駕陣頭引領下，隊伍綿延1公里多，市區信眾紛紛在家門前擺設香案膜拜祈福，廟方人員沿路發送聖將軍靈符，熱鬧滾滾。

▲南瑤宮笨港進香回鑾、沿途祭拜民眾太熱情，有不少人爭相鑽轎底祈求媽祖庇祐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

南瑤宮笨港進香今年因疫情延後近半年並縮短為3天，今（9)日清晨5時在新港奉天宮舉行會香儀式後祭頭香，隨即展開回鑾旅程，第一站斗南順安宮，接著回到彰化縣境，在北斗鎮與白鶴宮祭貳香，由北斗鎮長李玄在、白鶴宮主委許國廉等人接駕進行「換娘傘」後，再北上往員林廣福宮、福寧宮停駕，中午回到彰化市區大埔路慈恩寺、慈聖宮駐駕。

▲彰化南瑤宮2020庚子年二媽五笨港進香回鑾，信眾紛紛在家門前擺設香案膜拜祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

由於接駕隊伍龐大、沿途祭拜民眾太熱情，市區遶境行進速度相當緩慢，不過沿途有民眾設置的茶水點心站，適時提供進香工作飲點心消暑解渴，滿滿人情味，讓工作人員徒步一整個下午而不喊累。

▲南瑤宮庚子年笨港進香，眾多友宮廟接駕鑾轎陣頭，早已在大埔路、英士路口等候接駕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

眾多友宮廟接駕鑾轎陣頭，早已在大埔路、英士路口等候接駕，下午2時30分起駕展開市區遶境，沿著大埔路、光華街、華山路、民生路、中正路、火車站、中華路、民族路、華山路、南瑤路，至深夜順利回鑾南瑤宮並圓滿安座，傳承200ㄋㄧ年的進香香火明年再接續下去。