陳其邁造勢　賴清德催票：最好超過罷免93萬選票

陳其邁表示，再六天就要投票，高雄市長補選全世界都在看，高雄一次次改變台灣民主的歷史，今天他從高雄市的民主聖地美麗島站搭到原高雄縣的民主聖地橋頭，有很多人問他，「什麼是高雄人？」、「高雄人跟別人有哪裡不一樣？」陳其邁告訴他，看高雄總統大選的那次投票、看6月6號罷韓投票，再注意看8月15號的市長補選投票，就會知道高雄人的骨氣是什麼，高雄人的驕傲是什麼，高雄人不是因為在高雄出生就叫做高雄人，高雄人是在高雄重生的才叫高雄人。
陳其邁有感而發說到，美國的衛生部長飛機剛在台灣降落，這是美國這幾年來，來台灣訪問政府官員層級最高的，看到他飛機降落的時候，讓我們對台灣、對這塊土地感到無比的驕傲，有政府會做事，在中央跟蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長跟所有政府團隊的成員，為了我們的國家努力打拼、捍衛台灣民主，今天美國衛生部長來到台灣，我相信未來不管是在國際的衛生合作或是國際經濟的重組，台灣絕對會佔有一席之地，這是台灣人的驕傲，這是全世界對台灣的肯定。
副總統賴清德笑說，陳其邁接受民進黨徵召參選高雄市長以後有來總統府相辭，他曾問：「其邁你怎麼會接受這個徵召呢？」要回到高雄，兩年前你曾經失敗的地方，陳其邁說高雄是他長大的地方、是一路栽培他的地方，如果沒有高雄鄉親疼惜跟栽培，也沒有今天的陳其邁，但做為一個男子漢，應該要回來高雄，從哪裡跌倒，就一定要從哪裡爬起來，他已經把他的生命獻給高雄市。
賴清德表示，自己非常關心陳其邁競選的情形，每天看他七早八早、大街小巷、從南到北，這種回報高雄鄉親父老的決心，讓自己非常感動；陳其邁不怕國民黨的譏笑，將兩年前的失敗，當作是死過一次，再勇敢站起來，陳其邁很勇敢，提出很多政見，把韓國瑜不合用的政見取消，愛情摩天輪、南海挖石油，而是提出高雄未來發展需要的建設。
賴清德笑說，三個候選人比較起來，陳其邁不要說英俊瀟灑，內涵也比別人更好啊，但是因為可能這樣，這個人沒空沒去投，那個人沒空也沒去投，結果出了差錯看怎麼辦？如果出了差錯票拿太低不好看一樣不行耶！陳其邁說兩年要當四年用「高雄的氣力，星期六要傳便便」，兩年當四年用，如果油加不夠、票不夠多、民意不夠強，這是不夠力的。
賴清德表示，如果拿的票比韓國瑜當選的89萬票還少，去議會馬上沒力，罷免的時候韓國瑜曾打算要用89幾萬票來壓罷免門檻50幾萬票，還好後來衝到93萬多票，他嘴巴才閉起來，所以陳其邁不是只要當選，他的票要超過韓國瑜的89萬票，這樣陳其邁到議會第一次施政報告的時候才有力氣，蔡總統也早就說過方法了，1月11號有投蔡英文、賴清德的朋友繼續出來投陳其邁就對了。