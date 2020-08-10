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前韓市府團隊將陪李眉蓁掃街　陳其邁：市民恐怕很難接受

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-10 12:42:13

▲陳其邁今（10）日上午到高雄三民市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.10）
▲陳其邁今（10）日上午到高雄三民市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.10）
前韓國瑜市府團隊將於明（11）日陪國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁掃街，更傳出韓國瑜可能在選前之夜站台，民進黨候選人陳其邁今（10）受訪指出：「要把舊的韓市府團隊找回來，再把國民黨這些舊的政策找回來，我想市民恐怕會很難接受，不過她們也許有特別的考量，要放大絕之類的」。

對於前韓市府團隊將出手幫忙助選李眉蓁，李眉蓁今（10）指出，前韓市府團隊非常專業又清廉，一定要站出來跟貪腐集團比一比，但李四川副市長開刀她不忍心、葉匡時副市長可能現在有工作，也不方便耽誤，所以應該是陳雄文副市長會帶隊，至於韓國瑜什麼時候會現身站台，李眉蓁僅說還在聯繫中，有最新消息會跟各位報告。

陳其邁則表示，李議員不管從政策到她的競選團隊，韓團隊一直在幫李議員助選，6月6號罷韓投票市民已經做決定，當然也不希望像「南海挖石油、愛情摩天輪」這種天馬行空的，更沒辦法接受「海水沖馬桶」這些政見；清廉是從政最基本要求，所以他未來的市府局處首長的選擇，絕對要清廉，也不能考試或論文抄襲作弊，這是最起碼的要求，一席話酸度爆表。

接著再酸前總統馬英九昨（9）日「陳其邁是高雄市民否定過的人選」的說法，陳其邁也表示，把6月6號否定的團隊再找回來助選，他們希望再復辟過去被市民罷免的團隊，這個他很難理解，市民也很難理解，為什麼被罷免的團隊又要回來呢？

香港警方今早依據《港版國安法》，一舉逮捕壹傳媒創辦人黎智英等多人，對此陳其邁表明譴責港府跟北京當局，嚴重侵害香港民主法治跟自由人權，陳其邁認為，要很慶幸身在台灣，尤其在高雄我們還能選舉，更要聲援這些爭取香港民主自由的港人，我們也要引以為戒。

陳其邁強調，在高雄有很多香港朋友，他也都非常關心他們不管是在香港或是在台灣的人身安全跟自由，假如他當市長，會聲援香港民主自由、會堅定的跟他們站在一起，也會照顧好港人朋友，不管是人道救援或人身自由的保護，這是他市長的責任。

關鍵字

陳其邁 香港國安法 黎智英 韓國瑜 李眉蓁

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