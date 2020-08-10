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台南新球場　亞太國際棒球訓練中心二期工程動土

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-10 13:33:38

▲台南亞太國際棒球訓練中心主球場鳥瞰圖。（圖／台南市政府提供）
▲台南亞太國際棒球訓練中心主球場鳥瞰圖。（圖／台南市政府提供）
台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，今（10）日上午舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲表示，台南亞太國際棒球訓練中心落成之後，將是台灣最好、最新的一個球場， 球場結合台灣史博館園區，未來透過賽事、邀請外國球隊移地訓練，把台南的歷史、文化景觀一同推上國際舞台。

▲台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，10日上午舉辦動土典禮。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10）
▲台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，10日上午舉辦動土典禮。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10）
黃偉哲指出，亞太棒球訓練中心的少棒訓練場，早在去（108）年7月20日就啟用了，也經歷過WBSC棒球賽、少棒賽的考驗，第二期主要是成棒，其中包括容納25,000人的主球場、容納3,000人看台的副球場，基本上兩個球場都是國際標準，一定能大大提升台南的棒球能量。

至於未來的營運，黃偉哲說，目前為止沒有特定的想法，距離落成還有三年，我們可以好好把這個規劃做的更好。

中華職業棒球大聯盟會長吳志揚表示，台南在地的統一獅隊，是從職棒元年到現在，唯一沒有易主過的球隊，對職棒推展貢獻很大；台南又是棒球發源的故鄉，值得擁有最好的棒球場，吳志揚說，統一獅隊目前的主場地比較舊，觀眾座位席少一些，又位於航道下面，受限比較多，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。

▲中華職棒大聯盟會長吳志揚（中）表示，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。右為統一棒球隊董事長凃忠正、左為統一棒球隊總經理蘇泰安。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10
▲中華職棒大聯盟會長吳志揚（中）表示，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。右為統一棒球隊董事長凃忠正、左為統一棒球隊總經理蘇泰安。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10 )
統一棒球隊總經理蘇泰安指出，球團雖很注意新球場的委外招標案，但相關條件目前還不明朗，將再仔細評估。

第二期工程主要興建內野觀眾席15,000席、外野觀眾席10,000席的成棒主球場、內野觀眾席3,000席的成棒副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總工程經費約17.98億元，全案預計112年底完工。

▲主球場外觀透視圖。（圖／台南市政府提供）
▲主球場外觀透視圖。（圖／台南市政府提供）
二期工程規模可容納25,000名觀眾的成棒主球場，將是我國最多席次棒球場，結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風結構性能，使球場結構層具有通透性，減少球迷觀眾之悶熱不適感。

球場內部設施設計將比賽與訓練的使用性與安全性進行考量外，將球迷最佳觀賽的視角與距離一併調整，並採用最新穎的LED全採顯示螢幕提昇比賽與看球的品質。

此外，51m*51m的室內投打練習場是全台灣最大可做投、打、內野練習等分項複合式訓練場域，其不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。

▲主球場夜景模擬圖。（圖／台南市政府提供）
▲主球場夜景模擬圖。（圖／台南市政府提供）
為降低日後交通衝擊，工務局及內政部營建署亦針對周邊道路進行改善，例如，可延伸至南科的台南都會區北外環道路第一期及第三期工程、通往永康交流道之安南區4-11道路、通往安南醫院之安南3-60 20M道路及通往國道8號東西向快速道路之安定區南133線等道路工程均陸續完成設計及工程發包施工中。

關鍵字

統一獅 史博館 台南亞太棒球場 棒壘球 中華職棒

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