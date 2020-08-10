台南新球場　亞太國際棒球訓練中心二期工程動土

黃偉哲指出，亞太棒球訓練中心的少棒訓練場，早在去（108）年7月20日就啟用了，也經歷過WBSC棒球賽、少棒賽的考驗，第二期主要是成棒，其中包括容納25,000人的主球場、容納3,000人看台的副球場，基本上兩個球場都是國際標準，一定能大大提升台南的棒球能量。
至於未來的營運，黃偉哲說，目前為止沒有特定的想法，距離落成還有三年，我們可以好好把這個規劃做的更好。
中華職業棒球大聯盟會長吳志揚表示，台南在地的統一獅隊，是從職棒元年到現在，唯一沒有易主過的球隊，對職棒推展貢獻很大；台南又是棒球發源的故鄉，值得擁有最好的棒球場，吳志揚說，統一獅隊目前的主場地比較舊，觀眾座位席少一些，又位於航道下面，受限比較多，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。
統一棒球隊總經理蘇泰安指出，球團雖很注意新球場的委外招標案，但相關條件目前還不明朗，將再仔細評估。
第二期工程主要興建內野觀眾席15,000席、外野觀眾席10,000席的成棒主球場、內野觀眾席3,000席的成棒副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總工程經費約17.98億元，全案預計112年底完工。
二期工程規模可容納25,000名觀眾的成棒主球場，將是我國最多席次棒球場，結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風結構性能，使球場結構層具有通透性，減少球迷觀眾之悶熱不適感。
球場內部設施設計將比賽與訓練的使用性與安全性進行考量外，將球迷最佳觀賽的視角與距離一併調整，並採用最新穎的LED全採顯示螢幕提昇比賽與看球的品質。
此外，51m*51m的室內投打練習場是全台灣最大可做投、打、內野練習等分項複合式訓練場域，其不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。
為降低日後交通衝擊，工務局及內政部營建署亦針對周邊道路進行改善，例如，可延伸至南科的台南都會區北外環道路第一期及第三期工程、通往永康交流道之安南區4-11道路、通往安南醫院之安南3-60 20M道路及通往國道8號東西向快速道路之安定區南133線等道路工程均陸續完成設計及工程發包施工中。