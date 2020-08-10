台南新球場　亞太國際棒球訓練中心二期工程動土

▲台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，10日上午舉辦動土典禮。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10）

台南在地的統一獅隊，是從職棒元年到現在，唯一沒有易主過的球隊，對職棒推展貢獻很大；台南又是棒球發源的故鄉，值得擁有最好的棒球場，

統一獅隊目前的主場地比較舊，觀眾座位席少一些，又位於航道下面，受限比較多，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。

▲中華職棒大聯盟會長吳志揚（中）表示，新球場完成後，統一獅可望擁有更好的主場。右為統一棒球隊董事長凃忠正、左為統一棒球隊總經理蘇泰安。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.10 )

統一棒球隊總經理蘇泰安指出，球團雖很注意新球場的委外招標案，但相關條件目前還不明朗，將再仔細評估。

▲主球場外觀透視圖。（圖／台南市政府提供）