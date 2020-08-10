嘉義縣優惠行程買一送一　再加碼2000組今晚上7點開賣

嘉義縣政府為親子元年推800組優惠旅遊行程，7月27日晚間7點首波開賣即秒殺，向隅的民眾紛紛上網許願，期待縣府再「加碼」；翁章梁縣長收到訊息後，終於再加碼2000組，16套行程、26個特色景點任君挑選，並於今天晚上7點開放報名。
縣府表示，民眾可用100、200、500元暢玩一倍價格、三倍體驗、水陸雙享遊，甚至只要住宿嘉義縣合法旅宿一晚，還送價值600元嘉有小職人特色體驗，即日起至9月30日加碼組數錯過不再，快收拾行李相揪來「嘉」，「一倍價格三倍體驗」，不能出國那就來嘉義，感受零距離與梅花鹿嬉戲的「嘉義小奈良」阿里山逐鹿部落等優惠遊程安排。
翁章梁指出，記得小孩還小的時候，最愛帶著他們駕車慢遊特色景點，這次推出的親子共學活動就是以高自由度、高優惠及多選擇等3大主軸做規劃，讓大小朋友都可以自在享受出遊的樂趣，感受嘉義縣的美好，也玩出新童趣，尤其文觀局還推出一套最特別的「嘉有小職人」體驗營，有小小茶藝師、咖旅小達人、小小海盜、小小農夫、嘉有小獵人多種夢幻職業，不論想看小朋友cos哪種職業，來「嘉」都能一次滿足大朋友的幻想，價值600元只要住宿就送，他要推薦給全台親子家庭。
嘉義縣文化觀光局長許有仁，延長遊客在嘉義的時間並提高旅遊品牌在遊客心中的價值，是文觀局的理念，嘉義不會模仿、複製其他地區的旅遊特色，而是將嘉義獨特的5大旅遊元素「人文地產景」精華整納，分眾行銷，推展出嘉義文化觀光新層次，這次推出的親子遊程只是第一波的暖身，9至10月將推出以探索步道、慢走慢活為主的樂齡行程，讓大家來玩了之後，有感而發的說出「啊！這就是嘉義」。