暑假人氣樂園出動！樂高瑪利歐、大耳查布期間限定

暑假是小朋友玩樂季，百貨業者找來人氣明星，推出期間限定樂園，大小朋友都喜歡的「樂高」在夢時代打造「Level up！樂高想像力大作戰」，結合超級瑪利歐、賽車等，活動全程免費，闖關完成還能獲得樂高小獎盃； 大耳查布巡迴樂園在大魯閣草衙道，有多項大型氣墊遊樂設施。
「Level up！樂高想像力大作戰」即日起至8月16日於夢時代登場，3大關卡包含「樂高超級瑪利歐」讓小朋友化身小小瑪利歐挑戰任務、「樂高方程式賽車」拼砌自己的樂高賽車並在賽道上飆速、「勇闖幽靈秘境」運用樂高拼砌而成的大砲消滅幽靈。活動免費參加，凡參與即可獲得樂高遊戲機造型盒，闖關完成後可獲得專屬紀念卡片、以及樂高小獎盃。
不僅活動免費玩、限定紀念品免費拿，「限定快閃店」也推出多項專屬限定贈品，更有樂高「超級瑪利歐」系列中兩盒盒組「71376 咚咚的垂直迫降」、「71377 害羞幽靈王的鬧鬼庭院」於夢時代獨家首賣。
大耳查布是熊還是猴⼦呢？可愛的查布誕生自俄羅斯知名繪本，50年來被改編成動畫及不同形式的創作，查布巡迴樂園以「馬戲團來了！」為主題，將繪本書名、場景及人物，巧妙組合成為「俄羅斯馬戲團樂園」，多項大型氣墊遊樂設施，包含巨無霸馬戲團、巨無霸動物園跳跳、俄羅斯火車站、查布友誼之家滑梯、打地鼠趣味遊戲氣墊等；還有拍照打卡專區、和周邊活動區，讓爸媽們陪同寶貝之餘，也能參加各種活動，還有機會帶個可愛紀念品回家，即日起至8月30日在大魯閣草衙道。