暑假人氣樂園出動！樂高瑪利歐、大耳查布期間限定

暑假是小朋友玩樂季，百貨業者找來人氣明星，推出期間限定樂園，大小朋友都喜歡的「樂高」在夢時代打造「Level up！樂高想像力大作戰」，結合超級瑪利歐、賽車等，活動全程免費，闖關完成還能獲得樂高小獎盃； 大耳查布巡迴樂園在大魯閣草衙道，有多項大型氣墊遊樂設施。



▲活動設計3大關卡，包含「樂高超級瑪利歐」、「樂高方程式賽車」、「勇闖幽靈秘境」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.10）

「Level up！樂高想像力大作戰」即日起至8月16日於夢時代登場，3大關卡包含「樂高超級瑪利歐」讓小朋友化身小小瑪利歐挑戰任務、「樂高方程式賽車」拼砌自己的樂高賽車並在賽道上飆速、「勇闖幽靈秘境」運用樂高拼砌而成的大砲消滅幽靈。活動免費參加，凡參與即可獲得樂高遊戲機造型盒，闖關完成後可獲得專屬紀念卡片、以及樂高小獎盃。



