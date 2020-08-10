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中市府三級開設嚴防颱風　盧秀燕：不掉以輕心

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-10 17:54:52

▲台中市災害應變中心三級開設，由市長盧秀燕親自主持整備會議。（圖／台中市府提供）
▲台中市災害應變中心三級開設，由市長盧秀燕親自主持整備會議。（圖／台中市府提供）
中央氣象局10日發布米克拉颱風海上陸上警報，台中市災害應變中心三級開設，由市長盧秀燕親自主持整備會議，盧秀燕指出，台中市雖不在警戒範圍內，但因米克拉颱風路徑是從西南方沿著巴士海峽進入台灣海峽，對西部造成威脅，市府做好防颱萬全準備，市民也不要掉以輕心。

中央氣象局預測，米克拉颱風暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅，預計未來強度有稍增強的趨勢，而米克拉颱風暴風圈半徑最多80公里，對中部地區影響較小，應不至列入警戒範圍。

儘管如此，盧秀燕仍強調，米克拉颱風路徑特殊，從台灣西南方沿著巴士海峽進入台灣海峽；因為台灣西部地區都是平原，沒有高山峻嶺屏障，加上颱風過後外圍環流造成的豪大雨，也可能對台中產生威脅，因此，絕不能因目前預測是輕颱，就掉以輕心，相對更要提早做好因應準備。

水利局表示，已備妥防汛物資，包括251部各式抽水機、727座防汛搶險鼎塊、2萬7,000包沙包，全市29區公所已於今日下午3時發放民眾領取沙包；全市7處抽水站(中興、五張犁、湖日、后溪底、車籠埤抽水站、光明簡易抽水站及清水臨江簡易抽水站)也已整備待命。

消防局已通報轄區各大隊、分隊，加強水域救生器材整備及測試，建設局則已針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等項目進行整備，以求快速動員修復，18座車行地下道皆已完成機電設備及抽水設備測試運轉。

社會局指出，已通知各區公所完成災前物資及收容整備作業，另通知機構、獨老送餐、緊急救援服務網絡單位、老人福利機構、社會福利機構，加強關懷獨居長輩、身心障礙朋友、弱勢族群，提醒做好防颱準備。

 

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三級開設 米克拉颱風 盧秀燕 台中災害應變中心

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