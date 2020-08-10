羅東藝穗節本周六閉幕　義賣扭蛋捐公益讓愛延續

受到新冠肺炎疫情影響，已經有近20年歷史的羅東藝穗節，今年改變型態以「森入羅東」為主軸，推出森入羅東小旅行、作伙來羅東宣傳片募集、裝置藝術及夢想扭蛋機等活動。其中「夢想扭蛋機」受到許多民眾青睞，只要憑在羅東鎮內消費滿99元的發票就能「扭一次」，7月17日推出至今已吸引1萬多位民眾前來扭轉幸福、實現夢想。主辦單位原本準備6000多份的獎品很快就被「扭」光，不得不持續加碼增加彩品，預估這項活動創造在地產值近800萬元，募集發票約1萬8千多張。
除了將募得的發票捐給創世基金會、蘭智基金會、慈懷基金會等公益團體之外，羅東鎮公所將於8月15日晚間8點舉辦2020羅東藝穗節閉幕式，展開扭蛋義賣活動，給孩子一個特別又驚喜的夏日禮物。
羅東鎮長吳秋齡表示，義賣所得與募集之發票將捐給創世基金會、蘭智基金會、慈懷基金會等公益團體，邀請大家一同送愛心。而閉幕當天鎮公所也準備夢幻發光氣球，還有精美打卡小禮「森入羅東色鉛筆」，數量有限送完為止，歡迎民眾前來中山公園同樂。
吳秋齡指出，今年的藝穗節因疫情關係，雖然打亂了原定的節奏，也讓公所深蹲下來，重新檢視與回顧藝穗節舉辦以來的歷程點滴，沉澱思考，轉型創新，展現羅東無限的創意能量，表現出羅東在地的故事與社區營造的活力，2021年羅東藝穗節將邁入20週年，期待展現全鎮動起來的活力，歡迎全國各地的鄉親屆時來羅東𨑨迌。