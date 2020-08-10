二林鎮土雞場確診H5N5亞型高病原性禽流感　撲殺清場

彰化縣二林鎮1土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，彰化縣動物防疫所今(10)日派員完成撲殺清場消毒工作，總共撲殺1萬6,031隻土雞，以防止疫情擴大。

▲彰化縣動物防疫所長董孟治說，近日氣候高溫炎熱，易造成家禽熱緊迫而使免疫力下降，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施。（彰化縣動物防疫所提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，動防所於6日接獲二林鎮一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，昨(9)日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬6,031隻土雞。

董孟治說明，近日氣候高溫炎熱，易造成家禽熱緊迫而使免疫力下降，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。養禽業者要做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

▲彰化縣動物防疫所派員完成撲殺清場消毒工作，總共撲殺1萬6,031隻土雞，以防止疫情擴大。（彰化縣動物防疫所提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）

董孟治指出，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

彰化縣長王惠美再次呼籲請養禽業者配合各項防疫措施，包含活禽如有異常症狀或死亡情形須立即通報、切勿任意棄置死廢家禽，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，有如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。