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斗南男童遭濃煙嗆昏不治　縣長趕往探視關懷家屬

記者蘇榮泉、簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-08-10 20:02:07

▲縣長張麗善在鎮長沈暉勛陪同下，前往祖孫三代遭隔壁惡火濃煙嗆昏現場了解。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
▲縣長張麗善在鎮長沈暉勛陪同下，前往祖孫三代遭隔壁惡火濃煙嗆昏現場了解。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
雲林縣斗南鎮祖孫三代遭隔壁惡火濃煙嗆昏，造成一死三重傷，雲縣長張麗善10日上午在鎮長沈暉勛陪同下前往現場了解，並前往醫院探視及慰問家屬。

斗南鎮大同路79號是間鐵皮屋，原經營小吃部，後歇停改由承租戶作為置放電腦和材料倉庫，不料10日凌晨2時許突遭祝融，一時火勢猛烈濃煙四起竄進左鄰右舍，住左鄰的陳姓電腦業者一家則逃出倖免遇難，緊鄰右側的大同路77號無人居住，祖孫三代同住斗南鎮大同路75號的詹姓住戶，中間雖間隔一間，一家7人慘遭隔壁惡火濃煙嗆昏，雖經消防人員從3樓救出詹姓屋主的兒子、媳婦及5歲小孫子，接著又在1樓廁所救出已被嗆昏的65歲詹妻。

▲縣長張麗善前往醫院探視及慰問家屬。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
▲縣長張麗善前往醫院探視及慰問家屬。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
消防人員在1樓樓梯口救出10歲孫女、1樓大廳救出11歲孫子及69歲詹姓屋主，3人被救出時都OHCA，送醫救治，11歲孫子宣告不治，詹男及孫女恢復心跳，未脫離險境現仍在加護病房搶救中，另原送往成大斗六分院的阿嬤，因需高氧壓氧治療，目前已轉送台大雲林分院急救中。

大同里長沈村男表示，詹男的妻子擔任該里鄰長多年，為人熱心，育有3個孩子，同住的42歲兒子與媳婦是國中老師，不幸往生的孫子在暑假後即要升小6，其在校各項表現優異，讓在外地參加研習的學校校長請假趕回關心。

斗南鎮長沈暉勛在第一時間的凌晨3時許，即會同鎮公所社會課長盧瓊枝趕往關懷，並在今日上午10時30分許，陪同縣長張麗善前往火災現場了解，隨即也到醫院慰問家屬。

▲縣長張麗善前往醫院探視及慰問家屬。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
▲縣長張麗善前往醫院探視及慰問家屬。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.08.10）
雲林縣消防局長林文山指出，火災事故現場的煙濃從騎樓的接縫處竄入隔壁透天厝，造成屋內濃煙密布，加上2、3樓有加蓋鐵窗，1樓有鐵捲門，增加逃生及搜救困難，也造成這次重大死傷重要因素，不過起火原因仍正由消防局及消防署火調人縣長張麗善表示，這起遭濃煙波及而造成詹姓屋一家遇難的不幸事故，讓人相當難過且遺憾，火警原因已啟動調查，未來針對建築法規的嚴管也進行檢討，同時由消防局及縣府社會處、衛生局也針對仍在醫院救治的受傷民眾給予最大協助及醫護救治。

關鍵字

嗆昏 惡火 鐵皮屋 鐵捲門 祖孫三代

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