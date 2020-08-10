影／科學家的秘密基地展　首次在中興大學舉行

2020科學家的秘密基地展前記者會暨彰化縣智慧聯網學校成果發表會，10日在芬園鄉文德國小舉辦，彰化縣長王惠美說，「科學家的秘密基地展」將從14日到18日在中興大學體育館舉行，免費入場。

▲文德國小送上組合小玩具給彰化縣長王惠美體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）

王惠美指出，「科學家的秘密基地展」過去吸引非常多爸爸媽媽帶著小朋友，或是老師帶著學生一起去參觀，過去兩年分別在台北、台南舉辦，今年好不容易在中部地區舉辦，也希望家長和老師帶著孩子們去看展，展覽不只可以用看，還規劃了許多科學DIY課程讓小朋友從做中學，培養學生對科學的興趣。

中興大學校長薛富盛表示，這次科學家的秘密基地展，中興大學特別開闢科學興樂園展區，把AI、大數據、生命科學、昆蟲等領域的科學現象，透過動手做的方式，讓大朋友小朋友共同體驗科學有趣的部分，希望能帶動社會對科學的重視，培養下一代的菁英。

▲彰化縣智慧聯網學校成果發表會，平和國小展示魔力麥克納姆輪車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）

國家實驗研究院代理副院長林博文說，科學家的秘密基地展是國研院非常重要的年度活動，這次也是國研院第一次在中部舉辦，活動透過地震體驗屋，讓參與的朋友們以及社會大眾能夠理解、體驗及因應在921地震下的災難與危害，此外體育館周邊還有許多活動，讓孩子感受科學與生活息息相關，並利用科學解決未來的挑戰，幫助產業發展等，提升孩子對科學的好奇心，歡迎大家前來體驗。

科學家的秘密基地展展區分為天空基地、智慧基地、探測基地、奇幻基地及科學興樂園等五大展區，集結了國研院轄下八大研究中心以及中興大學化學系、應數系、物理系、機械系、生命科學系、昆蟲系及科教中心的力量，展示各種科學攤位，大人小孩皆可透過研究人員的說明、展示，或是藉由自己動手操作，習得有趣的科學知識。

▲2020科學家的秘密基地展前記者會暨彰化縣智慧聯網學校成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）

彰化縣智慧聯網學校成果發表會，有文德國小(文AI用科技，德利助手都靠E)、興華國小(創客聯盟-防疫總動員)、平和國小(魔力麥克納姆輪車)、舊社國小(積木總動員)及鹿江國中小(搶救危機大作戰)成果十分豐碩。