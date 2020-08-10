清除積水容器列防疫重點　桃衛生局防範登革熱開出3罰單

依據衛福部統計，截至今年8月9日止，全國已確診登革熱個案76例，其中桃園有19例（6例境外移入、13例本土），桃園區長安里發生本土群聚疫情，為免疫情擴大，市府訂定防疫措施，除了安排市府防疫人員組成登革熱防疫巡檢隊每日於社區內巡查環境，若民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，就可以依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。
衛生局疾病管制科技正陳牟美玲指出，登革熱防疫措施公告日起截至8月9日止，防疫巡檢隊針對登革熱高風險地區進行稽查，已裁罰3案（長安里1件、玉山里2件），包括輪胎及花盆底盤積水孳生孑孓，裁罰金額各3千元，總計新台幣9千元。
陳牟美玲表示，登革熱是由登革病毒引起的急性傳染病，主要透過病媒蚊（如埃及斑蚊或白線斑蚊）傳播，清除孳生源才是避免感染登革熱的最佳方法，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，風雨過後更應加強戶內外環境整頓，不讓蚊蟲有孳生的機會。
衛生局呼籲民眾務必配合市府防疫工作，若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利登革熱及早診斷、通報與治療。
另外，針對近來網路出現「桃園市桃園區中正路/三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」傳言，聲稱該地點為登革熱重災區，衛生局特別強調，相關疫調資訊以中央公布為主，提醒民眾勿散佈疫情消息以免觸法。