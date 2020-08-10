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影／來彰化振興消費　月月抽大獎

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-10 21:13:09

▲彰化縣政府推出第一波「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，活動期間延伸至12月31日止，祭出總獎金320萬元的好禮大獎，從8月起月月抽大獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
▲彰化縣政府推出第一波「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，活動期間延伸至12月31日止，祭出總獎金320萬元的好禮大獎，從8月起月月抽大獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
為拚經濟，彰化縣政府推出「觀光振興方案」與「振興三倍購」計畫，帶動消費旅遊人潮呈倍數成長，民宿幾乎大客滿，今（10）日首度舉辦加碼公開抽獎直播，送出300多個獎項、價值百萬獎品，特獎小轎車將在年底壓軸抽出。

▲彰化縣舉辦振興觀光消費方案，舉辦第一次直播抽獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
▲彰化縣舉辦振興觀光消費方案，舉辦第一次直播抽獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
彰化縣舉辦振興觀光消費方案，今（10）日舉辦第一次直播抽獎，其中抽中Gogoro電動機車的是一名加油加了691元的黃先生，抽中5萬元現金的是在大山牧場花了2027元的陳先生，縣府提醒在公布今天得獎序號名單後，得主需要在2星期內寄回實體發票才能領獎。

彰化縣長王惠美等人今天親上直播台抽獎推觀光，王惠美說，只要在彰化店家消費滿500元，憑發票或收據上網登錄就可參加抽獎活動，越早登錄中獎機會越大，鼓勵抽中現金民眾可以繼續在彰化消費。

▲彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長指出，疫情趨緩加上活動促銷，會員業績成長超過5成，反應相當熱絡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
▲彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長指出，疫情趨緩加上活動促銷，會員業績成長超過5成，反應相當熱絡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
王惠美說，縣府從振興三倍券發放前，就開始結合觀光產業相關協會，推出彰化縣觀光振興方案，後來配合三倍券推出彰化振興三倍購方案，這次是兩個方案一併抽獎，總抽獎數額有361個獎，謝謝民宿、旅遊、商圈等相關協會提供非常多的禮物參加抽獎，希望鄉親來彰化消費，憑單筆滿500元的發票或收據上網登錄，還有機會得到大獎。

彰化縣振興方案最大獎是國產汽車加值約50萬元，還有Gogoro、平板電腦、電動輔助自行車、電視、電冰箱等，也推出100名特別獎，中獎者將可免費參加彰化1日遊行程，並與縣長王惠美在縣長官邸共進晚餐。

8月15、16日舉辦王功漁火節，在王功美食地圖合作店家消費滿200元可兌換刮刮券，單筆集滿500元一樣可以參加下個月9月21日彰化縣觀光振興方案及彰化振興三倍購的抽獎。

彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長指出，疫情趨緩加上活動促銷，會員業績成長超過5成，反應相當熱絡，彰化縣民宿協會理事長許健泰進也說，因有三倍券及暑期安心旅遊方案，鹿港與田尾民宿在假日幾乎滿房，趁慎追擊與高雄等民宿協會跨縣市合作，讓入住過彰化的遊客再去住高雄民宿能獲得優惠。

▲彰化縣舉辦振興觀光消費方案，第一次直播抽獎，其中抽中Gogoro電動機車的是一名加油加了691元的黃先生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
▲彰化縣舉辦振興觀光消費方案，第一次直播抽獎，其中抽中Gogoro電動機車的是一名加油加了691元的黃先生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.10）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

關鍵字

王功漁火節 Gogoro電動機車 三倍券 直播抽獎 振興三倍購 王功美食

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