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全台灣首座「搜救犬、警犬」訓練認證大樓　新北三峽落成

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-11 11:32:17update2020-08-11 11:33:11

▲新北市消防局為搜救犬及警犬打造全台首座專屬駐地，今（11）日在在三峽區舉辦落成典禮，由市長侯友宜主持。（圖／新北市消防局提供）
▲新北市消防局為搜救犬及警犬打造全台首座專屬駐地，今（11）日在在三峽區舉辦落成典禮，由市長侯友宜主持。（圖／新北市消防局提供）
新北市消防局為搜救犬及警犬打造全台首座專屬駐地，今（11）日在在三峽區舉辦落成典禮，由市長侯友宜主持，該駐地共3幢建築物，分別為消辦公廳舍、搜救犬舍及警犬舍，設計有49間犬隻隔間，未來將規劃為北區搜救犬國際測驗認證場地，以利訓練搜救犬的搜索能力。

本工程基地面積2,404坪，共興建3幢鋼筋混凝土構造建築物，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍及警犬舍，設計有49間犬隻隔間，並具備良好隔離及簡易醫療處置設施，廳舍總樓地板面積659坪，工程金額9,904萬2,325元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造有限公司承攬。

▲新北市消防局為搜救犬及警犬打造全台首座專屬駐地，今（11）日在在三峽區舉辦落成典禮，由市長侯友宜主持。（圖／新北市消防局提供）
▲新北市消防局為搜救犬及警犬打造全台首座專屬駐地，今（11）日在在三峽區舉辦落成典禮，由市長侯友宜主持。（圖／新北市消防局提供）
消防局表示，面對地震、建築物倒塌等重大災害事故，在89年投入搜救犬培訓工作，未來將規劃為北區搜救犬國際測驗認證場地，以利訓練搜救犬執行地震、倒塌建築物及特殊災難之搜索能力，並藉由舉辦國際評量檢測來使馴犬觀念和技術能與國際接軌，提升我國災害搜救犬作業水準與素質。

消防局表示，近年來許多先進國家均藉由警犬高度靈敏的嗅覺，協助進行偵搜爆裂物反恐維安、毒品查緝與犯罪偵查工作，警犬隊藉由訓練有素之警犬，有效提升警察各項查緝工作之量能，對於嚇阻犯罪更具有指標性意義，並期望未來可與先進國家進行警犬訓練及運用之交流，以提升警犬協勤之效能。

消防局透過這次落成典禮，特別感謝去年領養消防局退役犬MUMU的國寶級漫畫大師敖幼祥老師，敖幼祥老師繪製13隻搜救犬漫畫圖樣贈送消防局，透過風趣畫作將搜救犬活潑、友善的一面表露無遺；另有黃鄭賢女士將辛苦存下來的賣菜錢捐贈消防局購置專屬搜救犬車；熱心於工作犬權益的百靈佳殷格翰長期捐贈犬隻藥物及諮詢，這些無私奉獻讓今日的新北消防局搜救犬暨警察局警犬綜合駐地充滿「善」的能量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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關鍵字

國際測驗認證 警犬 搜救犬 新北市消防局 侯友宜

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