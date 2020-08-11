「將軍吼」演唱會15日登場　防疫措施與交管報你知

郭貞慧說，為配合防疫工作，現場工作人員(含市集)均已有實名登記，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結（https://forms.gle/jFWv7FjGD7KqiD4Q6）填寫您的聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，以利全民防疫。
15日的活動主題為「王者降臨」，卡司邀請屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九，告五人及高爾宣，壓軸為周興哲；16日的活動主題為「午后派對」，卡司邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希，壓軸為徐佳瑩。
活動連續2天下午3點起，就有舞樂市集所匯集的文創小物與特色胖卡，位於將軍漁港內觀光海樓二樓的「九叔公餐廳」有現炒的道地海鮮，活動期間除配合推出限定豪華將軍宴，一樓匯聚豐富多元的美食、小吃任君選擇，活動現場攤商市集超過100攤，相關消費都可使用振興三倍券。
因應台南夏日音樂節活動辦理，管制時段從8月15日活動當天上午8點起至8月16日晚上12點止，台南市將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區週邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
自行騎車或開車的民眾也請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場週邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排境內接駁車服務，巡迴接駁停放車輛較遠之遊客至活動會場。
觀旅局表示，歡迎民眾搭乘大台南公車前往，在新營火車站前新營客運總站搭乘棕幹線；在善化火車站前公車轉運站搭乘橘幹線；台南火車站大台南公車北站搭乘藍幹線；各幹線公車均到佳里轉運站下車，之後轉乘藍10、藍20支線公車即可到達將軍漁港。
觀旅局提醒參加活動的遊客，最近天氣多變化，請記得隨身攜帶雨具、做好防曬措施及定時補充水分，也請大家一起響應環保，垃圾不落地，共同維護活動場地及水域清潔。