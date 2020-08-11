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搶百萬警方4小時迅速就逮　翁章梁親頒破案獎金

記者任禮清、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-11 13:52:08

▲嘉義縣長翁章梁今天親自前往縣警局頒發破案獎金獎勵。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣長翁章梁今天親自前往縣警局頒發破案獎金獎勵。(圖／記者陳惲朋攝）
昨天嘉義縣警察局竹崎分局獲報，榮總灣橋分院照護中心發生強盜案，頭戴安全帽的男子持辣椒水噴灑，趁機搶走8月份員工薪水99萬餘元警方循線在案後4小時迅速逮人，7小時宣布破案嘉義縣長翁章梁今（11）日親自前往縣警局頒發破案獎金獎勵有功員警。

臺中榮民總醫院灣橋分院照護中心昨天10 點 23 分發生強盜案，頭戴安全帽的男子持辣椒水噴灑照護中心領款的2名女員工，並趁員工無力反抗時，迅速徒手搶走照護中心前往灣橋農會提領的8月份員工薪水99萬餘元。

▲嘉義縣長翁章梁與破案有功員警合影。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣長翁章梁與破案有功員警合影。(圖／記者陳惲朋攝）
經警方封鎖現場進行採證，並調閱路口監視器影像，發現1名男子獨自犯案，做案後騎乘銀色重機車往竹崎方向逃逸嘉義縣警察局長廖宗山指示刑警大隊、鑑識科派員支援；經警方調閱過濾近百支監視器，發現歹徒懸掛失竊重機車牌，持續追查發現歹徒沿竹崎鄉、民雄鄉、新港鄉等處逃逸，終於在4小時內逮捕68 年次的鄭姓男子，7小時內鄭嫌承認涉案。警方因而宣布破案。

警方表示，鄭嫌原為醫院外包商水電員工，日前因故離職，平時財務狀況不佳，曾向地下錢莊借貸，恐因入不敷出致犯下本案41 歲的鄭嫌是預謀犯罪，心思細膩的事先勘查地形，犯案時戴手套，頭戴安全帽，規劃逃逸路線，犯案後騎機車四處逃逸，最後再將搶得的贓款及作案衣物分別藏匿，經警方清點財物，發現贓款短少5萬餘元，鄭嫌偵訊時承認是他1人所為，供稱將部分贓款拿去還債，警方已進一步追查贓款的流向。

翁章梁指出，嘉義縣警察局是打擊犯罪的優秀團隊，頒發獎金鼓勵快速度破案，以及用心維護縣內治安；對警察局最大的要求，就是任何在嘉義犯罪，必須以最快的速度偵破，才能有效壓制任何想在嘉義犯罪的人。

▲歹徒作案工具及搶得現金。(圖／記者陳惲朋攝）
▲歹徒作案工具及搶得現金。(圖／記者陳惲朋攝）
 

關鍵字

強盜 廖宗山 竹崎分局 破案獎金 翁章梁 嘉義縣 嘉義縣警察局

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