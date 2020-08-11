搶百萬警方4小時迅速就逮　翁章梁親頒破案獎金

臺中榮民總醫院灣橋分院照護中心昨天10 點 23 分發生強盜案，頭戴安全帽的男子持辣椒水噴灑照護中心領款的2名女員工，並趁員工無力反抗時，迅速徒手搶走照護中心前往灣橋農會提領的8月份員工薪水99萬餘元。
經警方封鎖現場進行採證，並調閱路口監視器影像，發現1名男子獨自犯案，做案後騎乘銀色重機車往竹崎方向逃逸﹔嘉義縣警察局長廖宗山指示刑警大隊、鑑識科派員支援；經警方調閱過濾近百支監視器，發現歹徒懸掛失竊重機車牌，持續追查發現歹徒沿竹崎鄉、民雄鄉、新港鄉等處逃逸，終於在4小時內逮捕68 年次的鄭姓男子，7小時內鄭嫌承認涉案。警方因而宣布破案。
警方表示，鄭嫌原為醫院外包商水電員工，日前因故離職，平時財務狀況不佳，曾向地下錢莊借貸，恐因入不敷出致犯下本案﹔41 歲的鄭嫌是預謀犯罪，心思細膩的事先勘查地形，犯案時戴手套，頭戴安全帽，規劃逃逸路線，犯案後騎機車四處逃逸，最後再將搶得的贓款及作案衣物分別藏匿，經警方清點財物，發現贓款短少5萬餘元，鄭嫌偵訊時承認是他1人所為，供稱將部分贓款拿去還債，警方已進一步追查贓款的流向。
翁章梁指出，嘉義縣警察局是打擊犯罪的優秀團隊，頒發獎金鼓勵快速度破案，以及用心維護縣內治安；對警察局最大的要求，就是任何在嘉義犯罪，必須以最快的速度偵破，才能有效壓制任何想在嘉義犯罪的人。