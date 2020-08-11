韓市府團隊為李眉蓁助選　綠議員酸「選舉沒步了嗎？」

陳雄文等前市府官員，今天一字排開替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，陳雄文強調，距離團隊離開的6月11日，已有2個月，有人說被罷免團隊怎又回高雄？但其實6月11日後，韓團隊一直在高雄，沒有離開，持續付出努力心血，收集資料、協助解決民眾訴求，在這片土地貢獻。
對此，陳其邁競選團隊發言人黃文益反批，今天「韓國瑜們」正式浮出水面，「韓國瑜們」決定不演了，一一亮相，這些日子以來，一直躲在後面，提供給李眉蓁「蘭姆酒」、「海水沖馬桶」等天馬行空政見，根本就是南海挖石油、愛情摩天輪、賽馬場的翻版！
黃文益指出，市府前民政局長，濫用行政權，企圖阻止民眾去投罷免票，前經發局長亂花人民5000萬血汗錢，搞一個振興嘉年華，李佳芬閏蜜高美蘭，空降觀光局主秘，坐領高薪卻用請長假來躲避高雄市議會監督，原來這樣的不正當團隊，一直都在操控李眉蓁的選戰！韓國瑜真的把高雄人當成塑膠的！
陳其邁競選團隊發言人、市議員林智鴻表示，韓國瑜與團隊連既定擘畫的政策都做不好，6月6日已被市民用罷免票淘汰，李眉蓁竟找「被高雄人罷免的團隊」助選，開酸「難道是沒步了嗎？」
林智鴻指出，韓團隊所提的亞洲新灣區等政策，多數是陳菊市長時期所擘畫的政策，路平燈亮水溝通也都是市政基本功，韓團隊現在再談亞洲新灣區、橋頭科學園區、和發產業園區發展等政策，像是幫民進黨擘畫的願景背書，做不好的團隊要換李眉蓁再來「借殼上市、副本抄送」，市民絕對不會再相信！
林智鴻強調，尤其是國民黨候選人李眉蓁，從論文抄整本到「海水沖馬桶」、「蘭姆酒產業」等政見，受各界質疑也講不清楚，頻出包不解釋，顯見李眉蓁對市政的治理能力，實在令人堪憂。