選舉是在選政策　吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」

吳益政指出，過去國民黨官派市長的年代，高雄草根的環保運動，被稱作南方綠色革命，柴山自然國家公園、衛武營公園、愛河整治，的確都在1998年謝長廷當選高雄市長後實現。陳菊主政時期，包括一千公里的自行車道、全台第一套公共自行車系統、全台第一個綠建築自治條例，都循著吳益政提案、藍綠跨黨派議員支持、市政府推動、市民實踐的模式，建立城市的光榮感。
吳益政說，但是這幾年，有些政治人物為了爭權奪利，讓派系鬥爭的喧囂淹沒了光榮感，市政府持續與人民對抗，過去曾經和民進黨議題合作的社運團體，也選擇站在民進黨的對立面。
吳益政表示，當國、民兩黨分別推出，一個沒有準備好的讀稿機、一個「官派市長」的背稿機，中間選民完全無法接受，中間選民在歷史中的角色被刻意忽視和掩蓋，高雄人的寧靜革命，不只是選舉結果開創性的改變，更是政治文化的移風易俗，要讓以後的選舉，回歸政策辯論，而不是口水和抹黑。
競選總幹事蔡壁如則以圖表說明，歷史投票資料所顯示的趨勢，中間選民一直是左右選情的關鍵，也是改變歷史的動力，這幾次選舉都不是某個政黨贏得選舉，而是中間選民改寫了高雄的歷史，選票不是政黨的禁臠，就算是鐵票也會生鏽、基本盤也會崩盤。
蔡壁如說，這一個多月以來她勤走菜市場、街口掃街拜票 ，很多在市場擺攤的攤商跟她說，過去兩黨的貪污集團都讓民眾投不下去，這些基層都是中間選民，最近一週支持吳益政表態率大幅提高，清廉是政治人物的基本要求，但兩大黨政治人物的清廉對人民而言，彷彿遙不可及，所以民眾黨推出「家世清白」的吳益政。
傳出前市長韓國瑜可能會選前之夜出來挺李眉蓁﹔吳益政認為，選舉還是在選政策，不是選人、不是選政黨，更不是選助選人，來幫忙的人是要加什麼油，不論來幫忙的是蔡英文、賴清德、韓國瑜、江啟臣，還是柯文哲，是否支持候選人的政策，能幫高雄什麼忙才是最重要的，如果候選人做好是市民共享，做不好業障是要分擔的，這是共業，並認為李眉蓁應該要尊重自己，讓自己的政策被大家看到，尊重政黨的政策，但要記得，人民才是主角。
韓團隊這些官員來幫忙，是職責還是義務不曉得，他們來高雄的時間雖然不多，但相信他們很清楚，吳益政、李眉蓁在問政上、對高雄的了解，如果這再不清楚，那他們來，對高雄也沒有什麼用，但能體諒他們必須要為政黨服務，但高雄人這次是以政策為主，不是政黨，請幫忙李眉蓁、國民黨提出好的政策，而不是來站台，只是站台對選情沒有幫助。