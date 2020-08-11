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三重圖書館翻修變身「植感圖書館」　植物造景讀書超愜意

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-11 22:00:00

▲翻修後重新開幕的三重五常分館大變身，不但服務櫃檯垂墜藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，還有讓人眼睛為之一亮的綠隔牆。（圖／新北市圖書館提供）
▲翻修後重新開幕的三重五常分館大變身，不但服務櫃檯垂墜藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，還有讓人眼睛為之一亮的綠隔牆。（圖／新北市圖書館提供）
一踏進圖書館，滿室綠意映入眼簾，心情馬上被愜意的氛圍徹底療癒！翻修後重新開幕的三重五常分館大變身，不但服務櫃檯垂墜藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，還有讓人眼睛為之一亮的「綠隔牆」，打造療癒系「植感圖書館」，讓來看書的民眾彷彿闖進綠意盎然的書香祕密花園。

揮別以往的老舊氣息，今(11)日重新開幕的三重五常分館翻新空間，搖身一變為優雅清新的「植感圖書館」，讓人舒壓的滿眼綠意，打造療癒閱讀空間，從踏進圖書館開始，就能擁有愉悅的閱讀心情。開放式的閱讀空間，服務櫃檯垂墜著藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，各處不經意擺放的植栽，搭配溫暖的原木色書櫃，以及輕柔的音樂，營造舒適的自然氛圍。

▲翻修後重新開幕的三重五常分館大變身，不但服務櫃檯垂墜藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，還有讓人眼睛為之一亮的綠隔牆。（圖／新北市圖書館提供）
▲翻修後重新開幕的三重五常分館大變身，不但服務櫃檯垂墜藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，還有讓人眼睛為之一亮的綠隔牆。（圖／新北市圖書館提供）
不但紓解空間的壓迫感，也讓大家告別外在的喧囂與紛擾，放鬆的拿起書本，細細閱讀，身心靈釋放壓力；還有讓人眼睛為之一亮的「綠隔牆」，不僅是二樓通往三樓的場域分界，也是私密的綠色閱讀角落，可以享受一個人沉靜的閱讀時光。

新北市立圖書館表示，三重五常分館此次辦理結構補強修繕工程，改善了建築物老舊、原有空間切割零散的問題，並重新規劃館內動線，提升了館內閱覽及自修環境，活化圖書館機能並提升閱覽品質，讓讀者有舒適綠化及安全的閱讀環境。

歡慶開館，三重五常分館也特別推出一系列「植物六感體驗」活動，帶大家透過閱讀認識植物，包括透過有趣的植物花語推薦閱讀指南的「植感閱讀處方籤」、「植物陪讀」、「植栽認養」「植物香氛體驗」、「碾藥體驗」等，8月11日到9月30日到圖書館借10本書，還可免費兌換花果口味的氣泡水。

關鍵字

三重五常分館 植感圖書館 書香祕密花園 圖書館 新北市圖書館

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