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消防夏令營首次聯手故宮南院　同享消防體驗與文物尋寶

記者陳惲朋、任禮清/嘉義縣報導
calendar_today2020-08-11 17:40:00

▲嘉義縣消防局首次聯手故宮南院辦消防夏令營，活動首日由縣長翁章梁帶領學童參與體驗防災知識與瞭解文物。（圖／記者任禮清攝　2020.08.11）
▲嘉義縣消防局首次聯手故宮南院辦消防夏令營，活動首日由縣長翁章梁帶領學童參與體驗防災知識與瞭解文物。（圖／記者任禮清攝　2020.08.11）
嘉義縣消防局為提昇學童消防安全常識，首次聯手故宮南院規劃3梯次消防夏令營，體驗消防操作又能欣賞文物之美，活動首日由縣長翁章梁、消防局長呂清海、故宮南院處長彭子程帶領學童參與體驗，透過實作學習各式防災知識與瞭解文物底蘊。

▲嘉義縣消防局首次聯手故宮南院規劃3梯次消防夏令營，受訓學員依規定起立宣誓至誠與恪遵規則。（圖／記者任禮清攝　2020.08.11）
▲嘉義縣消防局首次聯手故宮南院規劃3梯次消防夏令營，受訓學員依規定起立宣誓至誠與恪遵規則。（圖／記者任禮清攝　2020.08.11）
縣消防局表示延續多年傳統在暑假舉辦消防夏令營，此次突破過去場地特別跟故宮南院合作，不同以往首次結合故宮南院「夏日親子藝術月」的活動，以文物尋寶及消防體驗方式，讓參與學生們在接受消防教育的同時，也能感受藝文薰陶，彰顯出文化資產保存與消防安全維護並重精神，讓消防夏令營活動更別具意涵。

翁章梁說，故宮南院已成為嘉義重要文藝重鎮，更是孩子的天堂，假日諸多親子前來遊玩，營隊辦在南院，一方面能讓孩子親近國寶、親近藝文，另一方面故宮南院為保護裡頭珍藏的國寶不受到一絲傷害，幾乎採用世界最高規格的消防設備，優質的消防設備更值得參觀；期待透過營隊讓孩子從小培養對火的認識與相關防災知識，學起來後將一輩子受用無窮。 

消防局長呂清海表示，為提昇嘉義縣住警器安裝率，加強宣導住警器對火災發生預警重要性，消防局特別規劃闖關成功的學童即獲得「住宅用火災警報器」乙只，提供每位參加學童家庭安裝，期能鼓勵民眾安裝意願，確保居家生命財產安全。

▲嘉義縣消防局在故宮南辦理消防營院安排搭乘IRB船艇、消防雲梯車及著消防衣帽射水等戶外實際操作體驗。（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣消防局在故宮南辦理消防營院安排搭乘IRB船艇、消防雲梯車及著消防衣帽射水等戶外實際操作體驗。（圖／嘉義縣政府提供）
縣消防局規劃三天活動，將有國小1至6年級學童150位參加，內容除了有博物館實境解迷、手作紀念壓章、消防安全常識解說等室內闖關活動，更安排搭乘IRB船艇、消防雲梯車及著消防衣帽射水等戶外實際操作體驗，兼具歷史文化、防火教育、團隊挑戰及闖關趣味等特性。

關鍵字

故宮南院 文物尋寶 縣消防局 消防體驗 消防夏令營

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