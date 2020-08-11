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因應無人機考照　屏縣府規劃竹田飛行場作為術科考照場地

記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-08-11 17:20:00

▲屏東縣政府已商借竹田鄉近河濱區域，並自今(8月11日)起開放作為遙控無人機術科考照場地。（圖／屏東縣政府提供, 2020.08.11）
▲屏東縣政府已商借竹田鄉近河濱區域，並自今(8月11日)起開放作為遙控無人機術科考照場地。（圖／屏東縣政府提供, 2020.08.11）
為推廣遙控無人機休閒活動並就近提供南部地區使用者術科考照，屏東縣政府已商借竹田鄉近河濱區域，並自今（11)日起開放作為遙控無人機術科考照場地應考者可透過民航局遙控無人機管理資訊系統填報竹田飛行場術科考試時間，並完成線上繳費、體檢等作業後前往應試。

▲屏縣府交旅處指出，竹田飛行場位於東港溪畔近新潮州大橋，面積達6000平方公尺，腹地廣闊，符合遙控無人機飛行需求。（圖／屏東縣政府提供
▲屏縣府交旅處指出，竹田飛行場位於東港溪畔近新潮州大橋，面積達6000平方公尺，腹地廣闊，符合遙控無人機飛行需求。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.08.11）
因應今年3月31日起施行之民用航空法遙控無人機專章相關規範，屏東縣政府除以負面表列方式公告本縣禁止及限制遙控無人機飛行場域，且就都市計畫區如住宅區等人潮較多處規劃予以限制外，目前已尋覓符合民航局所規範無人機考照場地規定之竹田飛行場，規劃成南部地區使用者術科考照場域。

屏縣府交旅處指出，竹田飛行場位於東港溪畔近新潮州大橋(詳細位置資訊可至交旅處網站公告竹田飛場資訊查詢)，面積達6000平方公尺，腹地廣闊，符合遙控無人機飛行需求，且鄰近台88線快速道路，交通便利該飛行場規格亦符合民航局25公斤以下定翼型及多旋翼無人機考照場地之規定，預定近期內開工，今年底完工。

為因應目前遙控無人機術科考照需求，屏縣府先將竹田飛行場地以帆布鋪設作為術科臨時考照場地且經民航局審核通過後先行開放，後續飛行場完成發包施作後，將提供更完善的飛行考照場地；該飛行場地除正式考試時段外，亦開放一般民眾操作遙控無人機使用。

民眾如通過遙控無人機學科考照後欲前往竹田飛行場參加術科考照，可透過民航局遙控無人機管理資訊系統填報竹田飛行場術科考試時間，並完成線上繳納術科考照報名費500元及體檢等規定後，依安排考照時間前往參加術科考照。

關鍵字

屏東 規劃 考照 無人機 竹田

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