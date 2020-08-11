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影／急踩剎車！秀水鄉每人發放1千振興禮金　決議未通過

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-11 18:35:13

▲秀水鄉代會召開臨時會討論振興經濟發放現金方案，秀水鄉長林英嘉考量鄉公所財政問題，改為鎖定弱勢族群低收入戶每戶發放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲秀水鄉代會召開臨時會討論振興經濟發放現金方案，秀水鄉長林英嘉考量鄉公所財政問題，改為鎖定弱勢族群低收入戶每戶發放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
彰化縣和美與花壇通過發放振興禮金，秀水鄉民代表會今（11）日開臨時會討論振興經濟發放現金方案，最後考量鄉公所財政問題，改為鎖定弱勢族群，低收入戶每戶發放2000元，中低收入戶每戶發放1000元，而為了照顧全鄉3.9萬人，明年將新增30萬元意外險保障。

▲秀水鄉長林英嘉說，秀水鄉民約3萬9千多人，若每人發放1千元振興禮金，預計要近4千萬元經費。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲秀水鄉長林英嘉說，秀水鄉民約3萬9千多人，若每人發放1千元振興禮金，預計要近4千萬元經費。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
秀水鄉民代表會開臨時會，審議鄉代會主席蔣憲忠提出及代表會過半代表連署發放振興禮金發放振興禮金每人1千元秀水鄉長林英嘉說，秀水鄉民約3萬9千多人，若每人發放1千元振興禮金，預計要近4千萬元經費。

秀水鄉公所主計室評估，需要刪減補助款以及各課室經事務費以及社區獎補助金等常性支出才足夠編列，考量鄉公所財政問題，改為鎖定弱勢族群，低收入戶每戶發放2000元，中低收入戶每戶發放1000元。

秀水鄉振興經濟發放現金的提案，由鄉代會主席蔣憲忠等人提出蔣憲忠則表示，和美發放振興禮金，秀水鄉公庫存款約為3億元，在不影響明年預算的前提下，應該考慮提出振興經濟方案。

▲秀水鄉公所主計室評估，需要刪減補助款以及各課室經事務費以及社區蔣補助金等常性支出才足夠編列。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲秀水鄉公所主計室評估，需要刪減補助款以及各課室經事務費以及社區蔣補助金等常性支出才足夠編列。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
林英嘉表示，秀水鄉財政在縣內算是中等，但社會福利屬於中下，現在有3億9千多萬元餘款，接下來納骨塔興建僅剩1億多元，往後向中央申請日照中心和風雨球場都需要配合款，考量若發振興禮金會影響明年預算，加上彰化縣府也提醒若是以非法定的社福支出，中央會扣除一般性的補助款，「羊毛出在羊身上」。

蔣憲忠、副主席鄭倫杰等多位代表在考量鄉公所財政狀況，建議鎖定弱勢族群來發放振興禮金，全鄉低收入戶約120戶，每戶發放2000元，中低收入戶約420戶，每戶發放1000元，所需經費約為66萬元，並提案幫全鄉民眾投保30萬元的意外險，所需經費約600萬元。

 

關鍵字

意外險 納骨塔興建 羊毛出在羊身上 振興禮金 弱勢族群 秀水鄉

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