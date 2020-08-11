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影／鹿港旅遊國際化　31名英日語導覽人員投入服務

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-11 21:30:00

▲彰化縣政府開辦「鹿港地區導覽進階培訓課程」招訓英、日語導覽解說人員，縣長王惠美頒發「服務資格證明」予通過考核的31人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲彰化縣政府開辦「鹿港地區導覽進階培訓課程」招訓英、日語導覽解說人員，縣長王惠美頒發「服務資格證明」予通過考核的31人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
為推動國際旅遊市場，彰化縣政府委託大葉大學觀光旅遊學系，開辦「鹿港地區導覽進階培訓課程」招訓英、日語導覽解說人員，彰化縣長王惠美於今（11）日在鹿港龍山寺頒發「服務資格證明」予通過考核的31人，期許學員們持續精進，成為優質的英、日語導覽解說人員。

▲龍山寺壯觀精緻，是公認現存最完整最美的清代建築，其建築之精良、雕刻之巧妙居全臺寺廟之冠，如高大挺秀的山門、結構之細。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲龍山寺壯觀精緻，是公認現存最完整最美的清代建築，其建築之精良、雕刻之巧妙居全臺寺廟之冠，如高大挺秀的山門、結構之細。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
王惠美表示，歡迎他們於8月至11月投入實地導覽英日語解說服務，同時也感謝品保協會，帶領旅行社老闆友人前來彰化留宿踩線三天，以彰化有別其他縣市的人文風情，就好比鹿港就像是開放的博物館，用更有質感的旅遊行程，搭配導覽解說，吸引高端遊客前來體驗彰化的美。

▲小朋友武術表演為活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲小朋友武術表演為活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
彰化縣擁有得天獨厚的地理環境，山景、平原、河川兼具，鹿港鎮更是古意盎然，有龍山寺、鹿港天后宮等國定古蹟，也有適合親子同遊的觀光工廠，還有遠近馳名的美食小吃、傳承文化薪火的匠師，非常適合國內外旅客深度旅遊。

王惠美說，旅遊要深入瞭解，就必須有人導覽解說，才會知道地方的美及地方的精髓，這次鹿港地區導覽進階培訓課程，有31人通過考核後，才能在鹿港為遊客們帶來英、日語覽導覽解說工作，透過實際導覽工作讓遊客更能認識鹿港的人文薈萃，這次通過考核的人員，變成彰化的生力軍，讓我們一起將彰化的好、彰化的美行銷出去。

▲縣長王惠美在鹿港龍山寺頒發「服務資格證明」予通過考核的31人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲縣長王惠美在鹿港龍山寺頒發「服務資格證明」予通過考核的31人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
大葉大學觀光系副主任汪祖慧指出，「鹿港地區導覽進階培訓課程」包含100小時的導覽課程與36小時的外語會話課程，培訓課程邀請鹿港在地專家及外語專業師資，帶來鹿港文史、導覽解說概論、鹿港英、日文導覽解說等內容，不只是帶領學員熟稔導覽技巧，更讓學員有系統地了解鹿港在地文史，並培養鹿港專業外語導覽實力，提升鹿港國際觀光能見度，永續經營鹿港地方特色。

城市暨觀光發展處長田飛鵬說，完成課程並通過認證考核者可取得彰化縣政府核發的「服務資格證明」，考核方式由學員現場針對三大主題進行抽題，都是用外語方式進行導覽論述，學員必需熟稔內容並內化為自己的東西，才能流暢的使用外語解說，具有相當的難度。

▲縣府針對縣內觀光旅遊超前部署，疫情期間邀請品保協會前來彰化留宿踩線三天。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
▲縣府針對縣內觀光旅遊超前部署，疫情期間邀請品保協會前來彰化留宿踩線三天。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.11）
 

關鍵字

龍山寺 鹿港天后宮 導覽解說 匠師 鹿港旅遊 鹿港地區導覽進階培訓課程

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