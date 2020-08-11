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中元普渡紙錢集中焚燒　宜縣推出171處代收點

記者李清貴/綜合報導
calendar_today2020-08-11 19:23:52

▲宜蘭縣政府推出中元普渡紙錢集中焚燒措施。（圖／宜蘭縣環保局提供)
▲宜蘭縣政府推出中元普渡紙錢集中焚燒措施。（圖／宜蘭縣環保局提供)
民眾祭祀中元普渡時，焚燒大量香支及紙錢卻也造成健康及空氣品質等影響宜蘭縣政府於農曆7月期間(國曆8月19日至9月16日)，結合清潔隊資源回收車、四大超商、兩大超市、23處寺廟，共計171處紙錢集中代收點，提供縣民就近免費代收服務，希望藉此加強推動中元節紙錢集中焚燒的服務。

宜蘭縣環保局表示，自102年起開始推動中元節紙錢集中焚燒服務，經多年推廣紙錢減量及集中燒政策，去(108)年度集中收運紙錢達119.3公噸，顯示縣民鄉親環保祭祀觀念已逐漸改變。

為維護居住環境空氣品質，宜蘭縣環保局將持續推動紙錢集中收運作業，今(109)年度農曆7月期間，除了各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供紙錢收運服務，更持續結合縣內頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮6個鄉鎮市境內之全家、7-11、萊爾富、OK超商四大超商及全聯福利中心、喜互惠兩大超級市場提供代收紙錢服務。

除此之外，宜蘭縣內23處寺廟，包括：頭城慶元宮、宜蘭市五穀廟、三清宮、東嶽廟、鎮興廟、金七結福德廟、慈安寺、碧霞宮；羅東鎮慶安宮、羅莊慈安寺、永和寺、勸世堂；蘇澳鎮永安宮、進安宮、龍德城隍爺廟、妙光寺；礁溪鄉黃龍山黃帝神宮、國聖廟；壯圍鄉過嶺保安宮、員山鄉大三鬮慈惠寺、冬山鄉清溝福安宮、五結鄉奠安宮、三星鄉鎮安宮等，共計有171處紙錢集中代收點，提供縣民就近免費代收服務，並集中送往利澤焚化廠，以專用爐口投入並由法師淨爐儀式在具備完善空氣污染防制設備下燃燒，有效減少空污與碳排放。

此外，縣府所屬機關之普渡活動也改以結合巾衣、銀紙之「改良式紙錢」做為祭祀使用，響應低碳祭祀之理念。  

 

 

關鍵字

宜蘭縣政府 代收服務 紙錢集中焚燒 中元普渡 宗教習俗

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