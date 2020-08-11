🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

疫情升溫　宜縣府要求洽公民眾戴口罩

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-11 20:10:00

▲宜蘭縣長林姿妙今（11）日在縣務會議宣佈縣府員工及洽公民眾須戴口罩。（圖／記者李清貴攝,2020.08.11)
▲宜蘭縣長林姿妙今（11）日在縣務會議宣佈縣府員工及洽公民眾須戴口罩。（圖／記者李清貴攝,2020.08.11)
近日來全球疫情持續升溫，宜蘭縣長林姿妙今（11）日在縣務會議宣佈，即日起縣府所屬各一、二級機關工作人員上班時需配戴口罩，而民眾進入縣府機關洽公也請務必戴口罩另外，出入賣場等八大類場所也必須佩戴口罩。

縣府表示，近日來全球疫情持續升溫，確診個案已突破2,000萬人；而國內境外移入個案也持續增加，為配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起各一、二級機關工作人員上班時需配戴口罩，並落實實名(聯)制，而民眾進入縣府機關洽公亦請務必戴口罩，出入賣場等八大類場所也必須佩戴口罩。

縣府指出，八大類場所及場合包括醫療院所等人口密集機構、大眾運輸場站包含無法保持社交距離之車廂；百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等賣場或市集；補習班、K書中心等教育學習場所；電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等休閒娛樂或展演競賽場所；廟宇、教會、禮拜、遶境等宗教場所已及大型活動等。

縣府同時要求各局處協助加強宣導管理民眾進入該類場所務必配合戴口罩，並落實實名制等措施縣府指出，目前口罩供應量足夠國內使用，請民眾不用擔心，亦不必過度囤貨，若有需求可多加利用「口罩實名制」方式購買，也可運用各種通路購買口罩，包含超商、美妝店、超市及網購平台等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

縣務會議 賣場 林姿妙 疫情 戴口罩

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR][塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽