疫情升溫　宜縣府要求洽公民眾戴口罩

縣府表示，近日來全球疫情持續升溫，確診個案已突破2,000萬人；而國內境外移入個案也持續增加，為配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起各一、二級機關工作人員上班時需配戴口罩，並落實實名(聯)制，而民眾進入縣府機關洽公亦請務必戴口罩，出入賣場等八大類場所也必須佩戴口罩。
縣府指出，八大類場所及場合包括醫療院所等人口密集機構、大眾運輸場站包含無法保持社交距離之車廂；百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等賣場或市集；補習班、K書中心等教育學習場所；電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等休閒娛樂或展演競賽場所；廟宇、教會、禮拜、遶境等宗教場所已及大型活動等。
縣府同時要求各局處協助加強宣導管理民眾進入該類場所務必配合戴口罩，並落實實名制等措施﹔縣府指出，目前口罩供應量足夠國內使用，請民眾不用擔心，亦不必過度囤貨，若有需求可多加利用「口罩實名制」方式購買，也可運用各種通路購買口罩，包含超商、美妝店、超市及網購平台等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。