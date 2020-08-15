美食巷仔內／溫暖伐木工人的胃　林場肉羹五十年好滋味

來到羅東，除了羅東夜市有許多好滋味之外，可別忘了昔日最熱鬧的羅東林區，有一家傳香五十多年的「林場肉羹」，因為用料實在、價格公道，不僅溫暖了昔日伐木工人的胃，更成為代表羅東的排隊美食之一，吸引眾多饕客造訪。

談到林場肉羹，就得回到日據時期台灣的三大林場，包括羅東、八仙山和阿里山林場，其中以羅東林場的採伐量最大，伐木工人也最多，羅東的發展也是和木材的砍伐息息相關，原本木材是利用蘭陽溪運送，後來興建小火車，林場肉羹的對面就是當時伐木工人群聚的員工育樂中心，附近有火車站，也是當時羅東最熱鬧的地方。



談到林場肉羹的由來，在太平山伐木興盛時期，許多林場的工人將木材運下山，正逢宜蘭多雨潮濕的天氣，身體又濕又累，正好來碗熱騰騰的肉羹湯，因為肉羹帶有勾芡，不僅可以補充熱量，更可以在濕冷的天氣溫暖伐木工人的胃，也讓林場肉羹的名號開始在當地流傳。



▲弟弟李再燈守著林場肉羹的招牌，如今已傳給長子李建和接棒，第三代也在店裡幫忙。(圖/記者康子仁攝)



▲不管是不是用餐時間，林場肉羹經常是高朋滿座，除了當地人懷舊而來，更有不少遊客慕名而來。(圖/記者康子仁攝) 當時的羅東青年李再燈和哥哥李拱藤一起經營小吃攤，但生意不佳，李拱藤外出學藝，如今已經是宜蘭有名的總鋪師，弟弟李再燈守著林場肉羹的招牌，如今已傳給長子李建和接棒，第三代也在店裡幫忙。



被問到為何店裡的肉好吃，老闆說，他們精選上等黑毛豬後腿肉，切成條狀稍微調味後，裹上薄薄的地瓜粉，再放入大鍋中熬煮，一入口吃起來全是新鮮豬肉的香甜。



▲五十多年來，肉羹湯的價錢從一塊半調高為45元，店裡賣的只有五樣，肉羹湯、肉羹麵、肉羹飯、肉羹米粉和肉羹粄條。(圖/記者康子仁攝) 五十多年來，肉羹湯的價錢從一塊半調高為45元，店裡賣的只有五樣，肉羹湯、肉羹麵、肉羹飯、肉羹米粉和肉羹粄條，不管是不是用餐時間，這裡經常是高朋滿座，除了當地人懷舊而來，更有不少遊客慕名而來，品嘗這傳香超過50年的美味。



