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罷韓四君子再度合體　質疑韓國瑜團隊借體還魂

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-12 11:59:47

▲We care罷韓團體今天再度合體批評韓團隊意圖借體還魂，當高雄人是紙紮的。（圖／台灣基進提供）
▲We care罷韓團體今天再度合體批評韓團隊意圖借體還魂，當高雄人是紙紮的。（圖／台灣基進提供）
前高雄市長韓國瑜市政團隊昨天集體現身，力挺高雄市長補選候選人李眉蓁，罷韓四君子今(12)日再度合體砲轟「韓團隊」借體還魂，附身國民黨高雄市長補選候人李眉蓁競選團隊，國民黨無視韓國瑜被罷免的教訓，一樣推出了十分草包的候選人，不只把高雄人當塑膠，還是紙紮的，已經「玩」得太超過。

罷韓領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部主任張博洋、公民割草行動李佾潔等罷韓四君子，針對高雄市前副市長陳雄文昨率14名前市府局處首長為李眉蓁站台，在台灣基進高雄黨部前再度合體砲轟「韓團隊」借體還魂，舉行「罷韓四君子再合體，光榮投票需要你」記者會，呼籲市民8月15日出門投票守護罷韓成果。

▲罷韓四君子今天在台灣基進高雄黨部前再度合體，舉行「罷韓四君子再合體，光榮投票需要你」記者會，籲市民8月15日出門投票守護罷韓成果。（圖／台灣基進提供）
▲罷韓四君子今天在台灣基進高雄黨部前再度合體，舉行「罷韓四君子再合體，光榮投票需要你」記者會，籲市民8月15日出門投票守護罷韓成果。（圖／台灣基進提供）
尹立表示，昨天見韓團隊拋出許多他們無法接受的概念，現在李眉蓁幾乎在重複「瞧不起高雄人」的政見，又跟當初被罷免的團隊結合一起，這樣的團隊竟回來宣稱「高雄人的氣都消了」，「他們是很棒的團隊」，選前韓國瑜也可能來，根本是把高雄人當塑膠，當紙紮的這次市長補選是罷韓團體爭取而來的機會，因此必須再站出來捍衛成果。

陳冠榮指出，過去兩年來，在整個世界政經局勢變換同時，理論上應該要把高雄重心放在產業轉型，放在爭取中美貿易戰之下的產業版圖，「但韓市府這兩年來做了什麼？鋪路、清水溝、讓路燈變亮」，兩年來，韓粉挾市長以令高雄市，威脅整個高雄市民，一無是處。國民黨不顧過去教訓，還推出這種不理解高雄的候選人。

李佾潔也說，高雄人最熟悉的團隊又回來了，「韓市府團隊是個零分的團隊，兩年後，李眉蓁議員百分之百完美承襲了韓國瑜的草包風格」她是零分的候選人，找了零分的團隊來助選，這個就是蔑視高雄人的鐵證，把高雄人當笨蛋的鐵證，顯然國民黨以及李眉蓁沒有記取教訓，「如果很不甘心，一定要出來投票」。 

張博洋則強調，在6月6日罷韓投票當天，「我曾說過歡迎韓國瑜以公民身分回來高雄玩，但前市府團隊玩到記者會，韓國瑜本人還有可能來到造勢晚會」，從李眉蓁這種只提得出海水沖馬桶、蘭姆酒產業的候選人，到韓國瑜這種提出愛情摩天輪、賽馬場的前市長再到能為這一切背書的中國國民黨，「我只能說，這是結構性草包、結構性卡高雄，希望大家出來投票！」他也說，不要讓高雄人的好意、善良成為對國民黨吃定高雄人最好的理由。

關鍵字

借體還魂 罷免 韓國瑜 李眉蓁 罷韓四君子

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