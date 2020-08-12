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高市長補選　陳其邁：815是一個重新開始的機會

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-12 14:02:47update2020-08-12 14:03:29

▲外傳選前之夜李眉蓁陣營可能會請韓國瑜和前市府團隊來站台，陳其邁回應，「市民不希望糾結在舊時代、或是韓市長的糾葛」，815就是一個重新開始的機會。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
▲外傳選前之夜李眉蓁陣營可能會請韓國瑜和前市府團隊來站台，陳其邁回應，「市民不希望糾結在舊時代、或是韓市長的糾葛」，815就是一個重新開始的機會。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
高雄市長補選投票日僅剩3天，民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺針對民進黨陣營定下超越韓國瑜的93萬票，陳其邁受訪表示，當然希望6月6日投罷免票的民眾8月15日能繼續投票，表達他們堅定的決心，確保高雄能有一個希望的開始，而不是「怨嗟」收尾。

▲高雄市長補選投票日僅剩3天，民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今天一大早就先到三民區站路口拜票，爭取選民支持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
▲高雄市長補選投票日僅剩3天，民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今天一大早就先到三民區站路口拜票，爭取選民支持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
至於，外傳選前之夜李眉蓁陣營可能會請韓國瑜和前市府團隊來站台，民眾黨候選人吳益政今天上午在廣播節目受訪時說，「希望韓國瑜不要出來」，激化藍的票數不足以讓李眉蓁當選，反會讓綠營支持者出來投票，陳其邁回應，「市民不希望糾結在舊時代、或是韓市長的糾葛」，815就是一個重新開始的機會。

▲高雄市長補選投票日僅剩3天，民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今天一大早就先到三民區站路口拜票，爭取選民支持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
▲高雄市長補選投票日僅剩3天，民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今天一大早就先到三民區站路口拜票，爭取選民支持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
針對得票數目標設定在超過罷韓93萬票，陳其邁表示，6月6號罷韓的結果，市民用選票清楚表達希望能有一個新的市長，帶領高雄大步邁進、重新出發選舉剩下3天，相信市民的期待沒有任何改變。

陳也認為，不管是國民黨候選人或團隊，到最後還是希望訴諸還給韓前市長一個公道，這對6月6號民主的結果而言，無異是沒收或打臉，希望6月6號有投下贊成票的人，8月15號也能繼續用投票來表達堅定的決心，確保高雄有一個希望的開始，而不是怨嗟來收尾。

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今前往甲仙、杉林進行車隊掃街，展現必勝氣勢。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
▲民進黨高雄市長候選人陳其邁全力衝刺，今前往甲仙、杉林進行車隊掃街，展現必勝氣勢。（圖／記者郭俊暉攝，2020.08.12）
至於在媒體刊登全版廣告，陳其邁表示，寒中送暖，民主無價，不管是反送中運動、爭取民主法治的媒體受到打壓，登廣告是表達對香港的關心，這個是非常重要的事情，也是自己一直努力在做的希望能夠讓更多台灣人，尤其高雄人，關注香港的民主與法治令人憂心的狀況，不只高雄，台灣或者世界的民主社群，大家都共同在關注這件事情，自己也會持續關注。

關鍵字

陳其邁 93萬票 補選 高雄市 韓國瑜

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