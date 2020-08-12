高市長補選　陳其邁：815是一個重新開始的機會

至於，外傳選前之夜李眉蓁陣營可能會請韓國瑜和前市府團隊來站台，民眾黨候選人吳益政今天上午在廣播節目受訪時說，「希望韓國瑜不要出來」，激化藍的票數不足以讓李眉蓁當選，反會讓綠營支持者出來投票，陳其邁回應，「市民不希望糾結在舊時代、或是韓市長的糾葛」，815就是一個重新開始的機會。
針對得票數目標設定在超過罷韓93萬票，陳其邁表示，6月6號罷韓的結果，市民用選票清楚表達希望能有一個新的市長，帶領高雄大步邁進、重新出發﹔選舉剩下3天，相信市民的期待沒有任何改變。
陳也認為，不管是國民黨候選人或團隊，到最後還是希望訴諸還給韓前市長一個公道，這對6月6號民主的結果而言，無異是沒收或打臉，希望6月6號有投下贊成票的人，8月15號也能繼續用投票來表達堅定的決心，確保高雄有一個希望的開始，而不是怨嗟來收尾。
至於在媒體刊登全版廣告，陳其邁表示，寒中送暖，民主無價，不管是反送中運動、爭取民主法治的媒體受到打壓，登廣告是表達對香港的關心，這個是非常重要的事情，也是自己一直努力在做的﹔希望能夠讓更多台灣人，尤其高雄人，關注香港的民主與法治令人憂心的狀況，不只高雄，台灣或者世界的民主社群，大家都共同在關注這件事情，自己也會持續關注。