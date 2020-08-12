中市鉛中毒案再爆一家　康然中醫涉硃砂用藥

台中盛唐、九褔中醫診所查出重金屬超標，市府衛生局再查到北屯區康然中醫診所違規使用硃砂，11日協同台中地檢署及警察局調查，醫師張勝為坦承拿硃砂給病患外用，衛生局已依違反「醫師法」共裁罰12萬元，並要求張勝停診一個月，移付醫師懲戒委員會懲戒，另依違反「藥事法」函送地檢署。

衛生局表示，經與台中地檢署搜查欣隆藥業公司，發現康然中醫診所曾向該公司購買硃砂，隨即派員至該診所稽查，負責醫師張勝為宣稱106年及107年開立硃砂藥品給病患外用，相關事證已提供台中地檢署偵辦，衛生局並依違反「醫師法」第28-4條使用中央禁止使用之硃砂藥物，裁罰10萬元；另針對未詳細記載配置用藥內容於病歷，再依違反「醫師法」第12條病歷紀載不實，裁罰2萬元。

衛生局也要求，張醫師停止門診業務一個月，靜待司法調查，再依照「醫師法」第25條移付懲戒，另依違反「藥事法」第83條函送地檢署偵辦，並於11日由台中地檢署發動偵查搜索行動。

衛生局長曾梓展表示，台中已創全國之先落實推動中醫藥安全5層防護網，強化稽查及抽驗，查獲硃砂一律移送，並促使中醫藥界自律，層層把關守護市民健康，對不法行為危害市民健康，市府絕不寬貸。

截至8月11日，前往醫院接受檢查人數共計173人，血中鉛含量超標人計16人；中藥檢體共267件 (包含主動稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件)，另最新中藥檢驗結果有6件超標，包含中藥粉包3件，以及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件，衛生局將持續密切掌握最新民眾檢驗情況，並積極追查，同時也呼籲市民對於來路不明、無藥物許可證非合格的中藥，如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。

衛生局表示，目前中市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中民眾於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處。