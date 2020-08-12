搶國旅深耕台灣　飯店多元行銷創商機

2020年受到新冠肺炎影響，酒店、航空等影響甚鉅，業者運用多元促銷方式，洲際酒店集團（IHG）推出會員專享方案、加一元升等房型等優惠，漢來大飯店則推出「三倍券放大了」活動，三倍券搭配政府安心旅遊補助，旅客甚至不需再另外掏錢就能入住。





洲際酒店集團（IHG）為推廣旗下酒店品牌，運用多元靈活的行銷方式，仍有不錯的住房率，日前更自辦小型旅展，邀集企業公司及旅行社窗口，行銷台灣區的9家酒店，深耕台灣市場。



▲ 明年（2021）奢華品牌「洲際酒店」將進駐高雄，預計於第3季起迎賓。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.12） IHG大中華區南區資深銷售總監于萍分享，2020年雖然飯店業在新冠肺炎疫情籠罩下經濟重創，但是對IHG來說，逆境中仍然持續推進大中華區版圖，明年（2021）也將會有第一家奢華品牌「洲際酒店」進駐高雄，預計於第3季起迎賓。



此外，台灣區第5家智選品牌「高雄愛河智選假日酒店」也會在今年年底提供IHG優悅會會員，商務出差或旅遊度假更多選擇。3年內預期有5家酒店陸續開幕，將會為台灣市場注入嶄新活力。



▲漢來大飯店推出「三倍券放大了」活動，刺激民眾將手中的三倍券一次運用於旅遊住宿。（圖／漢來大飯店提供）

為刺激民眾將手中的三倍券一次運用於旅遊住宿，高雄漢來大飯店即日起至12月30日，祭出「三倍券放大了」加碼折抵優惠，強調是實打實的單次房價折抵，以飯店目前最優惠的「暑期超值住宿券」為例，旅客甚至不需再另外掏錢，就能入住五星飯店。



