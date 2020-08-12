撞死人找兒子頂替　被法辦即遭拘押禁見

46歲蘇姓男子疑因酒後駕車，7月27日凌晨5點行經嘉義縣164線公路23公里處，與黃姓被害人所駕駛的自小貨車發生強烈撞擊，致黃姓駕駛死亡﹔經嘉義地檢署張建強檢察官前往相驗，過程中，肇事的蘇男竟然找其20歲兒子頂替，因毫髮未傷遭檢察官當場識破。





嘉義縣警察局民雄分局於7月27日，處理發生於5時許，在164線公路23公里處，黃姓被害人所駕駛的自小貨車與黑色自小客車強烈撞擊致死案件，遂報由嘉義地檢署張建強檢察官前往相驗、調查。





張建強檢察官與嘉義縣警方在相驗過程中，發現自稱肇事的蘇O元（20歲），雖經強烈撞擊卻毫髮無傷，與一般強烈撞擊車禍肇事者的情狀有異﹔張建強於是馬上指揮民雄分局組成專案小組調查。





經警方的專案小組循線調閱相關監視畫面，及並經訪視附近民眾，發現係肇事的真實駕駛是蘇O詳（46歲），車禍事件發生後，就打電話給20歲的兒子蘇O元到場頂替的事證。





嘉義地檢署11日傳喚蘇姓被告等4人進行訊問，均坦承指認是蘇O詳肇事後，請其子頂替，檢察官認蘇O詳雖坦承部分犯行，但因所涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，已經向法院聲請羈押禁見獲准。



