李眉蓁籲修訂難民法　張博洋批「消滅國民黨真正挺香港」

不過，對於李眉蓁說法，台灣基進新聞部主任張博洋則反批，這件事，說來就是其邁的不對了，要挺香港，只有刊登廣告是不夠的，要消滅國民黨，才是真正挺香港！不要忘了，要幫你站台的韓國瑜，根本一點都不支持香港的民主自由，要酸別人之前，先問過韓市長好嗎？
李眉蓁在立法委員蔣萬安、高雄市議長曾麗燕、市議員蔡武宏、黃香菽、陳麗娜、鍾易仲等人先後陪同下，先後前往小港二苓市場掃街拜票，並在小港中天寶殿參拜，廟方更致贈包粽」，象徵李眉蓁「包中」，必將贏得勝選。
針對民眾黨候選人吳益政「呼籲韓國瑜勿站台，不然會激化罷韓情緒」，增加陳其邁選票﹔對此，李眉蓁則表示，清廉跟貪腐是一種對比，對吳益政的說法她不評論，且她一點都不擔心並強調所有要來幫忙她的都很歡迎，希望這次藍軍大團結，選舉選到現在，她還是希望藍軍可以大團結。最後這幾天，希望可以幫忙她的人全都站出來。
至於，民進黨候選人陳其邁喊出要超越罷韓得票數，李眉蓁認為，那是他們的看法，選舉剩下這幾天，相信選民心中自有決定，也呼籲大家當她的抓鬼大隊，讓選務公正。
對於，陳其邁在蘋果登挺香港廣告，撐香港，李眉蓁則回應，登廣告有用嗎？要更務實作法，趕快修訂難民法、降低移民門檻，才是最重要的。至於香港很多人因國安法被逮捕，她非常遺憾的強調，政府要尊重言論自由與保護人權。