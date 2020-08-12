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李眉蓁籲修訂難民法　張博洋批「消滅國民黨真正挺香港」

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-12 15:37:54

▲高雄市長補選選戰進入倒數階段，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天在黨籍立委蔣萬安的陪同下前往二苓市場拜票，持續爭取民眾支持。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲高雄市長補選選戰進入倒數階段，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天在黨籍立委蔣萬安的陪同下前往二苓市場拜票，持續爭取民眾支持。（圖／李眉蓁競選總部提供）
高雄市長補選選戰進入倒數階段，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今(12)日上午針對陳其邁在媒體登挺香港廣告，回應媒體表示，登廣告有用嗎？要更務實作法，趕快修訂難民法、降低移民門檻，才是最重要的。

▲李眉蓁在立法委員蔣萬安、高雄市議長曾麗燕、市議員蔡武宏、黃香菽、陳麗娜、鍾易仲等人先後陪同下，在小港中天寶殿參拜，李眉蓁也希望這次藍軍大團結。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲李眉蓁在立法委員蔣萬安、高雄市議長曾麗燕、市議員蔡武宏、黃香菽、陳麗娜、鍾易仲等人先後陪同下，在小港中天寶殿參拜，李眉蓁也希望這次藍軍大團結。（圖／李眉蓁競選總部提供）
不過，對於李眉蓁說法，台灣基進新聞部主任張博洋則反批，這件事，說來就是其邁的不對了，要挺香港，只有刊登廣告是不夠的，要消滅國民黨，才是真正挺香港！不要忘了，要幫你站台的韓國瑜，根本一點都不支持香港的民主自由，要酸別人之前，先問過韓市長好嗎？

▲針對挺香港一事李眉蓁回應媒體表示要快修訂難民法，張博洋則認為應消滅國民黨真正挺香港。（圖／截自張博洋臉書）
▲針對挺香港一事李眉蓁回應媒體表示要快修訂難民法，張博洋則認為應消滅國民黨真正挺香港。（圖／截自張博洋臉書）
李眉蓁在立法委員蔣萬安、高雄市議長曾麗燕、市議員蔡武宏、黃香菽、陳麗娜、鍾易仲等人先後陪同下，先後前往小港二苓市場掃街拜票，並在小港中天寶殿參拜，廟方更致贈包粽」，象徵李眉蓁「包中」，必將贏得勝選。

針對民眾黨候選人吳益政「呼籲韓國瑜勿站台，不然會激化罷韓情緒」，增加陳其邁選票對此，李眉蓁則表示，清廉跟貪腐是一種對比，對吳益政的說法她不評論，且她一點都不擔心並強調所有要來幫忙她的都很歡迎，希望這次藍軍大團結，選舉選到現在，她還是希望藍軍可以大團結。最後這幾天，希望可以幫忙她的人全都站出來。

至於，民進黨候選人陳其邁喊出要超越罷韓得票數，李眉蓁認為，那是他們的看法，選舉剩下這幾天，相信選民心中自有決定，也呼籲大家當她的抓鬼大隊，讓選務公正。

對於，陳其邁在蘋果登挺香港廣告，撐香港，李眉蓁則回應，登廣告有用嗎？要更務實作法，趕快修訂難民法、降低移民門檻，才是最重要的。至於香港很多人因國安法被逮捕，她非常遺憾的強調，政府要尊重言論自由與保護人權。

關鍵字

陳其邁 藍軍 補選 挺香港 難民法

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