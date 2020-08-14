職人匠心5／兄弟齊心千錘百鍊　堅持古法手工打造雕刻刀

在鹿港繁華的中山路旁巷弄內、歷史近百年的新工和鐵工廠，傳承至第三代莊勝雄、莊其明兩兄弟，他們堅持以手工打造各式雕刻刀類，至今已30餘年，他們認為，「機器做的東西，跟手工打造的就是不一樣，鋼是要經過錘鍊才能順手好用。」

再過5年就能升格為鹿港「百年老店」的新工和鐵工廠，創立於民國14年，原本專門打造農具一類的鐵工產品，現在由第三代莊勝雄、莊其明兩兄弟齊心協力撐起老舖，提供雕刻職人們最順手的工具，新工和鐵工廠以手工打造職業系的刀種，在台灣已經找不出第二間。

根據鹿港鎮志記載，鹿港鐵器製作屬於中國大陸南系的鍛鐵系統，以不斷敲打的方式鍛練器皿，同時保存較多古法，故質精而樣式樸實，以雕刻刀而言，種類就有好幾百種，包括雕刻、盆栽用等，人間國寶李秉圭、木雕大師黃媽慶、竹山的竹編工藝家邱錦緞刨竹的鋼刀等，都是出自莊家兄弟的手藝，也有很多藝術學院、工藝系的師生等，慕名來鹿港購買整套的雕刻刀。

雕刻刀分為平刀、圓刀、斜刀、三角刀、翹匙等，各別再有不同弧度的分別，有的刀口由內往外斜，有的內部是平的，像是木雕修飾拉線需要用到斜口刀，拉鬚刻葉脈、鬃毛等需要三角刀，看似平凡，每一把刀卻都獨一無二，倚恃的技藝與經驗都是深奧的學問。

▲雕刻刀種類很多，看似平凡，每一把刀卻都獨一無二，倚恃的是技藝與經驗。（圖／記者葉靜美攝）

莊其明表示，打造雕刻刀，用的都是純鋼材，有如「鐵杵磨成繡花針」的功夫，要在鋼上打磨出刀的角度與鋒利，必須守在1000多度的火爐旁，將燒紅的鋼條經過人工敲打，鑄造出一體成形的雕刻刀，莊勝雄也說，手工雕刻刀這個行業很辛苦，尤其在炎熱的夏天要能耐得住火爐的高溫與鐵屑飛揚，很少有年輕人肯來學，現在除了他們兩兄弟堅持以手工打造雕刻刀之外，其他地方幾乎都以機器製作來取代手工。

鹿港鎮長許志宏表示，手工雕刻刀在台灣是即將沒落的行業，只有在鹿港才看得到老師傅的傳統技術，每一把雕刻刀都是獨一無二，對於學習雕刻有興趣的朋友，一定不要錯過這裡。

▲鹿港鎮長許志宏表示，只有在鹿港才看得到老師傅的傳統技術，每一把雕刻刀都是獨一無二，歡迎大家來這裡參觀選購。（圖／記者葉靜美攝）

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