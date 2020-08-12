嘉義市政府公務員涉貪　1機要專員遭聲押

嘉義地檢署表示，吳姓被告係某政府機關（嘉義市政府）公務員、溫姓被告係該機關約僱人員，其等長期負責路面整修等工程；黃姓被告、廖姓被告、李姓被告、簡姓被告、陳姓被告、黃姓（女）被告、林姓被告則分別標得上開機關路面整修工程之廠商，吳姓、溫姓被告竟藉由該機關辦理路面整修工程等機會，收受廠商交付之新臺幣（下同）數萬元至數十萬元不等之現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。
吳姓等公務員涉貪案，經陳靜慧、蔡佰達、范家振、蔡杰承、張建強、吳明駿、呂雅純等檢察官昨晚漏夜訊問吳姓等被告及相關證人後，認為吳姓被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務行為收受賄賂罪嫌、第6條之1財產來源不明罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，已經向嘉義地方法院聲請羈押中。
對溫姓被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務行為收受賄賂罪嫌、黃姓被告、廖姓被告、李姓被告、簡姓被告、陳姓被告、黃姓（女）被告、林姓被告均涉犯貪污治罪條例第11條第2項之行賄罪嫌，其等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要；溫姓被告以5萬元、黃姓被告以50萬元、廖姓被告以5萬元、李姓被告以10萬元、簡姓被告以5萬元、陳姓被告以10萬元、黃姓（女）被告以2萬元、林姓被告以5萬元具保。