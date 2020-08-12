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嘉義市政府公務員涉貪　1機要專員遭聲押

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-12 16:30:00

▲嘉義市政府工務處吳姓機要職專員遭舉報涉貪，吳姓機要專員今經嘉義地檢署審訊後，已經向嘉義地方法院聲請羈押中。〔圖／嘉義市政府提供〕
▲嘉義市政府工務處吳姓機要職專員遭舉報涉貪，吳姓機要專員今經嘉義地檢署審訊後，已經向嘉義地方法院聲請羈押中。〔圖／嘉義市政府提供〕
嘉義市政府工務處吳姓機要職專員遭舉報涉貪，經廉政署報請嘉義地檢署組成專案小組指揮蒐證偵辦後，在昨(11)日上午7點多，兵分23路持搜索票到吳姓被告及黃姓被告等廠商上班、住處執行搜索，扣得相關事證、傳喚32人吳姓機要專員今經嘉義地檢署審訊後，已經向嘉義地方法院聲請羈押中。

嘉義地檢署表示，吳姓被告係某政府機關（嘉義市政府）公務員、溫姓被告係該機關約僱人員，其等長期負責路面整修等工程；黃姓被告、廖姓被告、李姓被告、簡姓被告、陳姓被告、黃姓（女）被告、林姓被告則分別標得上開機關路面整修工程之廠商，吳姓、溫姓被告竟藉由該機關辦理路面整修工程等機會，收受廠商交付之新臺幣（下同）數萬元至數十萬元不等之現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。

吳姓等公務員涉貪案，經陳靜慧、蔡佰達、范家振、蔡杰承、張建強、吳明駿、呂雅純等檢察官昨晚漏夜訊問吳姓等被告及相關證人後，認為吳姓被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務行為收受賄賂罪嫌、第6條之1財產來源不明罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，已經向嘉義地方法院聲請羈押中。

對溫姓被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務行為收受賄賂罪嫌、黃姓被告、廖姓被告、李姓被告、簡姓被告、陳姓被告、黃姓（女）被告、林姓被告均涉犯貪污治罪條例第11條第2項之行賄罪嫌，其等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要；溫姓被告以5萬元、黃姓被告以50萬元、廖姓被告以5萬元、李姓被告以10萬元、簡姓被告以5萬元、陳姓被告以10萬元、黃姓（女）被告以2萬元、林姓被告以5萬元具保。

關鍵字

廉政署 嘉義地檢署 陳靜慧 嘉義市政府 嘉義地院

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