影／八卦山不是情侶禁地　打造全台最長鵲橋、辦未婚聯誼

今年是第2年舉辦未婚聯誼活動，彰化市長林世賢表示，八卦山不是情侶禁地，去年的聯誼活動，已有一對傳出好消息，邁入結婚禮堂；今年的未婚聯誼活動開放125對、250人參加，可說是全國最大場次的未婚聯誼活動。
未婚聯誼活動首創報名參加者即可參加萬元禮券的摸彩活動，將有四位幸運兒能帶回禮券，此外還有參加禮及配對成功禮，林世賢更加碼指出，凡任內締結連理者，贈送結婚禮60吋電視機一部。
今（12）日宣傳活動現場，邀請了2對結婚超過60年的鑽石婚夫婦，談起夫妻相處之道表示，夫妻之間要互相照顧，彼此容忍、溝通，至於會不會吵架，老先生說，年輕時忙著工作賺錢養家，沒空吵架啦；他們也表示，年輕時都會來八卦山走走！
以往相傳，曾有一對相愛的情侶，因得不到家人的祝福，在八卦山大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊，後來就有情侶到此就會分手的說法，也因此八卦山曾被傳為「情侶禁地」。
22日活動當天，林世賢更邀請所有參加未婚聯誼者、6對結婚滿60週年的鑽石婚夫婦、80對三代同堂，一起來走全國最長鵲橋；現場有摸彩活動，獎項包括iPhone手機、50吋電視機、iPad平板電腦等大獎，價值超過10萬元，走完全程者，即贈送精緻螢光棒、餐點一份，三代同堂家庭加贈500元禮券。
為了這場浪漫華麗的盛會，八卦山九龍池廣場當天也將搖身變成情人音樂會舞台，包括INTERDREM、徐樂芸、黃昺翔、黃奕儒、魏嘉瑩、林芯儀等人，將在現場深情演唱，讓天下有情人感受濃濃的愛意與幸福。林世賢邀請天下有緣人、有情人，攜手來彰化一起聽音樂、逛市集及觀賞夕照美景，漫步全台最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。