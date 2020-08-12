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影／八卦山不是情侶禁地　打造全台最長鵲橋、辦未婚聯誼

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-12 17:40:00

▲長達一公里的銀河光雕，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，22日「卦山夕照~幸福鵲橋」未婚聯誼活動，希望能為全台未婚青年男女牽起幸運紅線，創造幸福未來。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.12）
▲長達一公里的銀河光雕，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，22日「卦山夕照~幸福鵲橋」未婚聯誼活動，希望能為全台未婚青年男女牽起幸運紅線，創造幸福未來。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.12）
八卦山曾被傳為「情侶禁地」，為了打破此一魔咒，彰化市公所在八卦山天空步道搭起長達一公里的銀河光雕幸福鵲橋，璀璨燈光將一路亮到中秋節，22日也規劃了「卦山夕照~幸福鵲橋」未婚聯誼暨漫步鵲橋活動，希望能為全台未婚青年男女牽起幸運紅線，創造幸福未來。

今年是第2年舉辦未婚聯誼活動，彰化市長林世賢表示，八卦山不是情侶禁地，去年的聯誼活動，已有一對傳出好消息，邁入結婚禮堂；今年的未婚聯誼活動開放125對、250人參加，可說是全國最大場次的未婚聯誼活動。

未婚聯誼活動首創報名參加者即可參加萬元禮券的摸彩活動，將有四位幸運兒能帶回禮券，此外還有參加禮及配對成功禮，林世賢更加碼指出，凡任內締結連理者，贈送結婚禮60吋電視機一部。  

今（12）日宣傳活動現場，邀請了2對結婚超過60年的鑽石婚夫婦，談起夫妻相處之道表示，夫妻之間要互相照顧，彼此容忍、溝通，至於會不會吵架，老先生說，年輕時忙著工作賺錢養家，沒空吵架啦；他們也表示，年輕時都會來八卦山走走！

以往相傳，曾有一對相愛的情侶，因得不到家人的祝福，在八卦山大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊，後來就有情侶到此就會分手的說法，也因此八卦山曾被傳為「情侶禁地」。

▲22日一起走全國最長鵲橋，現場有摸彩活動，獎項包括iPhone手機、50吋電視機、iPad平板電腦等大獎，價值超過10萬元。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.12）
▲22日一起走全國最長鵲橋，現場有摸彩活動，獎項包括iPhone手機、50吋電視機、iPad平板電腦等大獎，價值超過10萬元。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.12）
22日活動當天，林世賢更邀請所有參加未婚聯誼者、6對結婚滿60週年的鑽石婚夫婦、80對三代同堂，一起來走全國最長鵲橋；現場有摸彩活動，獎項包括iPhone手機、50吋電視機、iPad平板電腦等大獎，價值超過10萬元，走完全程者，即贈送精緻螢光棒、餐點一份，三代同堂家庭加贈500元禮券。

為了這場浪漫華麗的盛會，八卦山九龍池廣場當天也將搖身變成情人音樂會舞台，包括INTERDREM、徐樂芸、黃昺翔、黃奕儒、魏嘉瑩、林芯儀等人，將在現場深情演唱，讓天下有情人感受濃濃的愛意與幸福。林世賢邀請天下有緣人、有情人，攜手來彰化一起聽音樂、逛市集及觀賞夕照美景，漫步全台最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。  

 

關鍵字

卦山夕照 幸福鵲橋 未婚聯誼 八卦山 情侶禁地

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